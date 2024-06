Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense DLC angekündigt

Autor:, in / Goat Simulator 3

Der Goat Simulator 3 erhält einen neuen DLC: Multiverse of Nonsense.

Coffee Stain Publishing und Coffee Stain North freuen sich, den allerersten DLC für den Goat Simulator 3 ankündigen zu können.

Der auf der Future Games Show enthüllte Multiverse of Nonsense DLC wird am 19. Juni veröffentlicht und fordert die Spieler heraus, das Universum auf die einzige Art und Weise zu retten, wie es eine Ziege kann.

Multiverse of Nonsense spielt in einer völlig neuen Welt, die die Spieler erkunden können – von einer Cartoon-Stadt über eine Metropole, in der Ziegen Menschen sind und Menschen Ziegen, bis hin zu einer mythologischen Stadt auf einem Berggipfel, von der wir sicher sind, dass kein anderes Spiel jemals daran gedacht hat, sie als Schauplatz zu verwenden.

Während es reichlich Zeit geben wird, diesen riesigen neuen Sandkasten zu erkunden, wird der DLC die Spieler auch durch eine lineare Geschichte führen, in der sie eine Reihe von Edelsteinen sammeln müssen, indem sie eine Vielzahl von Orten durch Risse im Multiversum besuchen, ohne zu wissen, wo sie am Ende landen werden.

Das Ziel? Die Ordnung im Universum wiederherzustellen! Fragt nur nicht den Heldin Pilgor, wo sie war, als alles durcheinandergeraten ist.

Die Spieler können sich außerdem auf eine Fülle neuer Ziegenausrüstungen, ein aufregendes In-Game-Crossover mit einem anderen großen Coffee Stain-Titel sowie auf Anspielungen auf andere große Franchises und das meistgefragte Community-Ziegenfell aller Zeiten – das Capybara – freuen.