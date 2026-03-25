Goat Simulator 3: Rückkehr von Goat Direct für spektakuläre Enthüllungen angekündigt

Goat Simulator 3 kehrt mit ‘Goat Direct’ zurück – neue Inhalte, DLCs und Switch-Launch am 1. April.

Coffee Stain North hat offiziell die Rückkehr von „Goat Direct“ angekündigt, einem speziellen Showcase, das sich ganz um die kommenden Ankündigungen der Goat Simulator-Reihe dreht.

Das Event findet am 1. April 2026 statt – genau am 12. Jahrestag des ursprünglichen Goat Simulator-Launches – und verspricht eine Mischung aus chaotischen Sketchen und Weltpremieren.

Die Zuschauer dürfen sich auf neue Ingame-Inhalte, spannende Kooperationen und zahlreiche Überraschungen freuen. Auch Goat Simulator 3 für die Nintendo Switch 2 wird an diesem Tag veröffentlicht, inklusive sämtlicher bisheriger DLCs. Zusätzlich werden die Gewinner des Pilgor-Community-Wettbewerbs zum 12. Geburtstag bekannt gegeben, was dem Event einen besonderen interaktiven Touch verleiht.

„Goat Direct“ wird live auf dem YouTube-Kanal von Coffee Stain North übertragen und startet am 1. April um 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Trotz des Aprilscherz-Datums versichert das Studio, dass sämtliche Ankündigungen echt sind, ähnlich wie bei der Premiere des ersten „Goat Direct“-Events im Vorjahr. Fans sollten sich also Popcorn bereithalten und den Livestream nicht verpassen.

Hier die 2025er Version: