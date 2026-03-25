Goat Simulator 3: Rückkehr von Goat Direct für spektakuläre Enthüllungen angekündigt

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Image: Coffee Stain Publishing AB

Goat Simulator 3 kehrt mit ‘Goat Direct’ zurück – neue Inhalte, DLCs und Switch-Launch am 1. April.

Coffee Stain North hat offiziell die Rückkehr von „Goat Direct“ angekündigt, einem speziellen Showcase, das sich ganz um die kommenden Ankündigungen der Goat Simulator-Reihe dreht.

Das Event findet am 1. April 2026 statt – genau am 12. Jahrestag des ursprünglichen Goat Simulator-Launches – und verspricht eine Mischung aus chaotischen Sketchen und Weltpremieren.

Die Zuschauer dürfen sich auf neue Ingame-Inhalte, spannende Kooperationen und zahlreiche Überraschungen freuen. Auch Goat Simulator 3 für die Nintendo Switch 2 wird an diesem Tag veröffentlicht, inklusive sämtlicher bisheriger DLCs. Zusätzlich werden die Gewinner des Pilgor-Community-Wettbewerbs zum 12. Geburtstag bekannt gegeben, was dem Event einen besonderen interaktiven Touch verleiht.

„Goat Direct“ wird live auf dem YouTube-Kanal von Coffee Stain North übertragen und startet am 1. April um 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Trotz des Aprilscherz-Datums versichert das Studio, dass sämtliche Ankündigungen echt sind, ähnlich wie bei der Premiere des ersten „Goat Direct“-Events im Vorjahr. Fans sollten sich also Popcorn bereithalten und den Livestream nicht verpassen.

Hier die 2025er Version:

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7 Kommentare Added

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  6. bk493 40990 XP Hooligan Krauler | 25.03.2026 - 08:58 Uhr

    Teil 1 war ja noch ganz unterhaltsam, aber brauchen tu ich das auch nicht mehr 😅

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  7. hellboy 31435 XP Bobby Car Bewunderer | 25.03.2026 - 16:42 Uhr

    Hab den ersten Teil echt gerne gezockt. Gerade der DLC war herrlich bescheuert samt RPG.

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