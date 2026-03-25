Goat Simulator 3: Rückkehr von Goat Direct für spektakuläre Enthüllungen angekündigt

Coffee Stain North hat offiziell die Rückkehr von „Goat Direct“ angekündigt, einem speziellen Showcase, das sich ganz um die kommenden Ankündigungen der Goat Simulator-Reihe dreht.
Das Event findet am 1. April 2026 statt – genau am 12. Jahrestag des ursprünglichen Goat Simulator-Launches – und verspricht eine Mischung aus chaotischen Sketchen und Weltpremieren.
Die Zuschauer dürfen sich auf neue Ingame-Inhalte, spannende Kooperationen und zahlreiche Überraschungen freuen. Auch Goat Simulator 3 für die Nintendo Switch 2 wird an diesem Tag veröffentlicht, inklusive sämtlicher bisheriger DLCs. Zusätzlich werden die Gewinner des Pilgor-Community-Wettbewerbs zum 12. Geburtstag bekannt gegeben, was dem Event einen besonderen interaktiven Touch verleiht.
„Goat Direct“ wird live auf dem YouTube-Kanal von Coffee Stain North übertragen und startet am 1. April um 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Trotz des Aprilscherz-Datums versichert das Studio, dass sämtliche Ankündigungen echt sind, ähnlich wie bei der Premiere des ersten „Goat Direct“-Events im Vorjahr. Fans sollten sich also Popcorn bereithalten und den Livestream nicht verpassen.
Hier die 2025er Version:
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Als Überraschung kündigen sie dann noch Goat Simulator 5 an 😀
mit der Goat Serie kann ich gar nichts anfangen!
Passt für den 1. April 😅.
Habe mir noch keinen Teil davon angetan.
Ist kurzzeitig ganz witzig, aber die Luft ist dann auch schnell wieder raus.
Teil 1 war ja noch ganz unterhaltsam, aber brauchen tu ich das auch nicht mehr 😅
Hab den ersten Teil echt gerne gezockt. Gerade der DLC war herrlich bescheuert samt RPG.