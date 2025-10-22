Goat Simulator 3: Ziege wird im neuen DLC in die Wüste geschickt

Die Entwickler des Goat Simulator 3 schicken ihre Ziege in die Wüste. Doch keine Sorge, denn es ist nicht das Ende.
Im Gegenteil: Coffe Stain North hat für 15:00 Uhr eine Ankündigung angesetzt. Den ersten Indizien zufolge wird der neue DLC für den aktuellen Teil der Reihe offenbar ein Wüstenbiom enthalten.
Für Anspielungen auf die Dune-Reihe ist man sich ebenfalls nicht zu schade, wie man am Titel des Videos erkennen kann.
Was genau angekündigt wird, könnt ihr um 15:00 Uhr hier direkt in der Videopremiere via YouTube miterleben.
Nie verstanden den Hype darum…
Der Hype darum ist schon ziemlich verrückt.