Goat Simulator: Remastered: Verwüstung im Xbox Game Pass

Coffee Stain Publishing freut sich, den Goat Simulator: Remastered zu veröffentlichen. Entfesselt noch einmal euren inneren Pilgor und stürzt euch direkt in die gleiche unsinnige Zerstörung, die euch vor 10 Jahren in die Welt gebracht hat – jetzt mit neuer und verbesserter Grafik, jeder Menge Bugs der alten Schule und all unseren Fan-Favoriten-DLCs in einem praktischen Paket.

Es mag zwar capri-corny sein, aber ihr seid einmal mehr der G.O.A.T.!

Goat Simulator: Remastered ist ein Einzelspieler-Sandkasten mit einem einzigen Ziel: Verwüstung anrichten! Lecken, Kopfstoßen und den Tag eines NPCs ruinieren – das ist es, worum es im Ziegenleben wirklich geht, und was gibt es Besseres, als das in einem glänzenden neuen Spiel mit verbesserter Grafik, aktualisierten Texturen, verbesserter Beleuchtung und schönes neues Laub für den anspruchsvollen Laubliebhaber zu tun.