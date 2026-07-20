Goblin Cleanup: Chaotischer Koop-Hit kommt 2027 auf Xbox und weitere Konsolen

Im Rahmen des Convergence Showcase haben team17 und Crisalu Games bestätigt, dass Goblin Cleanup im Jahr 2027 nicht nur als Version 1.0 für den PC erscheint, sondern gleichzeitig auch für Konsolen veröffentlicht wird.
Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen animierten Trailer (weiter unten).
Derzeit befindet sich Goblin Cleanup im Steam Early Access. Das Koop-Spiel für bis zu vier Spieler dreht das klassische Dungeon-Abenteuer auf den Kopf und beantwortet eine ungewöhnliche Frage: Wer räumt eigentlich das Chaos auf, nachdem die Helden den Dungeon geplündert und sämtliche Monster besiegt haben?
Als Reinigungsgoblins säubern Spieler blutverschmierte Böden, entsorgen Überreste besiegter Kreaturen, füllen Schatztruhen wieder auf, setzen Fallen zurück und stellen zerstörte Objekte an ihren ursprünglichen Platz. Dabei sorgen weiterhin aktive Fallen und andere Gefahren für reichlich chaotische Koop-Momente.
Erst im Juni erhielt das Spiel mit dem Dungeon Daddy Update sein erstes vollständiges Dungeon inklusive Endboss. Noch im Laufe des Sommers soll außerdem das zweite Dungeon für Early-Access-Spieler seine Tore öffnen.
Zu den wichtigsten Features gehören:
- Koop-Gameplay für bis zu vier Spieler
- Individuell anpassbare Reinigungsgoblins
- Säubern von Blut, Schleim und anderen Hinterlassenschaften
- Wiederherstellen von Fallen und Dungeon-Objekten
- Wiederbeleben von Kreaturen
- Auffüllen von Schatztruhen
- Dynamische Dungeons mit unterschiedlichen Herausforderungen
Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannten team17 und Crisalu Games noch nicht. Fest steht bislang lediglich, dass Goblin Cleanup im Laufe des Jahres 2027 zeitgleich für Konsolen und als finale PC-Version erscheinen wird.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn es so schön hektisch chaotisch wie overcooked wird, kaufe ich direkt
Wie viele Putzspiele sollen noch kommen 😅.
Ok schöner trailer, mal schauen wie es am Ende ist. Intresse ist auf jeden Fall geweckt.
Das Video sieht ja schon witzig aus. Schade das kein Gameplay gezeigt wurde. Ein Putz Rouge Like Spiel. Warum nicht. Bleibt auf meinem Radar
Das Game hat irgendwie was anziehendes. Gefällt mir. Beim Namen kam mir plötzlich das Spiel Gobliins in den Sinn. 🙂
Dit war seinerzeit och ein top game ✌🏻😅
Auf jeden Fall. Hab alle 3 Teile geliebt.
Is ein spiel das ik im Auge behalten werde 😅✌🏻 gefällt mir bisher ganz gut 😅
Putzende Goblins 😂😂😂 👍🏻