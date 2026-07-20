Goblin Cleanup: Chaotischer Koop-Hit kommt 2027 auf Xbox und weitere Konsolen

Wer räumt eigentlich Dungeons auf? Goblin Cleanup kommt 2027 auf Konsolen.

Im Rahmen des Convergence Showcase haben team17 und Crisalu Games bestätigt, dass Goblin Cleanup im Jahr 2027 nicht nur als Version 1.0 für den PC erscheint, sondern gleichzeitig auch für Konsolen veröffentlicht wird.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen animierten Trailer (weiter unten).

Derzeit befindet sich Goblin Cleanup im Steam Early Access. Das Koop-Spiel für bis zu vier Spieler dreht das klassische Dungeon-Abenteuer auf den Kopf und beantwortet eine ungewöhnliche Frage: Wer räumt eigentlich das Chaos auf, nachdem die Helden den Dungeon geplündert und sämtliche Monster besiegt haben?

Als Reinigungsgoblins säubern Spieler blutverschmierte Böden, entsorgen Überreste besiegter Kreaturen, füllen Schatztruhen wieder auf, setzen Fallen zurück und stellen zerstörte Objekte an ihren ursprünglichen Platz. Dabei sorgen weiterhin aktive Fallen und andere Gefahren für reichlich chaotische Koop-Momente.

Erst im Juni erhielt das Spiel mit dem Dungeon Daddy Update sein erstes vollständiges Dungeon inklusive Endboss. Noch im Laufe des Sommers soll außerdem das zweite Dungeon für Early-Access-Spieler seine Tore öffnen.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Koop-Gameplay für bis zu vier Spieler

Individuell anpassbare Reinigungsgoblins

Säubern von Blut, Schleim und anderen Hinterlassenschaften

Wiederherstellen von Fallen und Dungeon-Objekten

Wiederbeleben von Kreaturen

Auffüllen von Schatztruhen

Dynamische Dungeons mit unterschiedlichen Herausforderungen

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannten team17 und Crisalu Games noch nicht. Fest steht bislang lediglich, dass Goblin Cleanup im Laufe des Jahres 2027 zeitgleich für Konsolen und als finale PC-Version erscheinen wird.