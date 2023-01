God of Rock: Hilde bringt Gegner mit heiligen Texten zu Fall

Autor:, in / God of Rock

Ein neues Gameplay-Video zu God of Rock demonstriert die Fähigkeiten von Hilde.

Wenn Modus Games in God of Rock die größten Musiker des Universums in den Kampf schickt, dann mischt auch Hilde mit.

Wie das neuste Spotlight-Video zeigt, setzt die hingebungsvolle Äbtissin ihre heiligen Texte ein, um unwürdige musikalische Gegner zu besiegen.

God of Rock wird den musikalischen Kampf am 18. April 2023 auf Xbox Series X|S und Xbox One starten.