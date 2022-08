God of Rock: Rhythmus-Kampfspiel haut in die Saiten

Autor:, in / God of Rock

Die größten Musiker stehen sich im Rhythmus-Kampfspiel God of Rock gegenüber.

Der Gott des Rocks versammelt in einem Rhythmus-Kampfspiel die größten Musiker des Universums zum Kampf um die musikalische Vorherrschaft.

In God of Rock kämpfen Spieler im Takt, indem sie die Noten rhythmisch treffen und ihre Gegner mit Harmonie-Attacken in diesem Wettkampf bezwingen.

In dem von Modus Games angekündigten God of Rock stehen 1-gegen-1-Partien mit rhythmusorientierter Action und der Mechanik von Kampfspielen im Mittelpunkt.

Spieler schwächen ihre Gegner durch einfache Moves und laden ihre Energie auf, indem sie die Noten zum Song im Takt treffen. Sie verwenden dann diese Energie, um mit EX- und Spezial-Moves mehr Schaden anzurichten und den Song für ihren Gegner noch komplexer zu machen.

Mit verheerenden Superattacke wird dem Gegenüber schließlich der Rest gegeben. Im Laufe des Wettkampfes wird der Track immer komplexer und schwieriger, bis schließlich nur noch ein Kämpfer übrigbleibt.

God of Rock erscheint diesen Winter für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC.