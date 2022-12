God of Rock: Weitere Details und Gameplay zum musikalischen Kampfspiel

Autor:, in / God of Rock

Zum Rhythmus-Kampfspiel God of Rock gibt es weitere musikalische Details und Gameplay.

Xbox-Spieler gehen im nächsten Jahr auf Welttournee, um die talentiertesten Musiker des Universums im rhythmischen Kampf God of Rock zu besiegen.

Einen Blick in die musikalischen Kämpfe und verheerenden Combos gibt es jetzt im neuen rhythmischen Gameplay-Video.

In God of Rock steht ihr den größten Talenten des Universums gegenüber und versucht sie mit euren Beats der Rechtschaffenheit zu besiegen. Der eigentliche Kampf wird aber durch die Mechanik entschieden, wenn ihr durch die Anweisungen auf dem Bildschirm Angriffe entfesselt. Dabei wird eure Reaktionsfähigkeit getestet, wenn der Lebensbalken sinkt und die Beats immer schneller werden. Um zu gewinnen, muss der Gegner seinen Groove verlieren. Als hilfreich stellen sich dabei Spezial- und Ultra-Attacken heraus, die auch unten im Overview-Trailer zu sehen sind.

Im musikalischen Kampf stehen euch 12 einzigartige Charaktere zur Auswahl, die einen eigenen Kampfstil und Spezialfähigkeiten besitzen. Die Kämpfe werden weiterhin auf acht Bühnen mit über 40 Original-Rocktracks ausgetragen. Durch die Auswahl von Charakter und Bühne ändert sich jedes Mal das Gameplay und beschert euch ein frisches Erlebnis.

Mit Songs von Celtic Rock über Punk bis hin zu Symphonic Rock ist die von Indie-Komponisten kuratierte Setlist schon abwechslungsreich. Kreative Musiker können sich aber auch im Beat Builder-Spielmodus an der Komposition eines eigenen Kampfdiagramms versuchen.

In einem zweiten Trailer stellt Modus Games den Charakter Ziggy mit seinen Fähigkeiten vor. Der Raumfahrer kommt von einem kleinen Mond, auf dem alle graue Anzüge tragen und auf dem der Rock schon vor langer Zeit verboten wurde.

God of Rock erscheint am 18. April 2023 für Xbox One und Xbox Series X|S.