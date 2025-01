Godfall: Ultimate Edition: Entwicklerstudio soll aufgelöst worden sein

Auch das neue Jahr macht vor Kündigungen und Schließungen in der Spielebranche nicht halt. Jetzt soll es den Entwickler des PS5-Launch-Titels Godfall erwischt haben.

Counterplay Games wurde aufgelöst, so heißt es in einem Beitrag auf LinkedIn. Laut dem Beitrag, den PlayStation Lifestyle entdeckt und verifiziert haben will, folgte die Auflösung nach einer gescheiterten Partnerschaft mit Jackalyptic.

In dem mittlerweile geänderten Beitrag heißt es: „In den letzten sechs Monaten wurde unser Projekt bei Jackalyptic von den Weltklasse-Entwicklern bei Counterplay Games vorangetrieben.“ „Es ist unmöglich, ihren Einfluss überzubewerten. Vom ersten Tag an setzten sie sich für das Projekt ein, als wäre es ihr Baby.“ „Leider waren wir nicht in der Lage, unsere Partnerschaft im neuen Jahr fortzusetzen, und [Counterplay Games] wurde aufgelöst.“

Eine offizielle Bestätigung zur Auflösung des Entwicklers steht aus. Unklar ist auch, wie viele Menschen ihren Job verloren haben.