Godfall: Ultimate Edition: Gameplay-Video zeigt neue Valorkürass-Splitter-Fähigkeiten

Das bisher PlayStation-exklusive Rollenspiel Godfall erscheint in wenigen Tagen in Form der Ultimate Edition auch für Xbox Series X|S und Xbox One. Enthalten sind das Basisspiel, die Erweiterung Fire and Darkness, Vorbesteller- und Ascended-Kosmetikpakete sowie das bevorstehende Exalted-Update.

Ein neu veröffentlichtes Gameplay Video demonstriert einige der neuen Valorkürass-Splitter-Fähigkeiten. Neben einer neuen Aszendentenform versehen die Splitter die Valorkürasse mit einer zweiten passiven Fähigkeit. Wer alle vier Splitter sammelt, schaltet eine dritte passive Fähigkeit sowie ein verändertes Aussehen frei.

Godfall: Ultimate Edition erscheint am 7. April 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.