Godlike Burger: Gameplay-Videos aus der etwas anderen Fastfood-Kette

Ab sofort könnt ihr euch in zwei neuen Videos zu Godlike Burger leckere Spielszenen aus der mörderischen Kochsimulation anschauen.

In Godlike Burger ist es eure Aufgabe, die besten Burger der Galaxie zu kredenzen. Um diese Burger zu grillen, benötigt ihr neben Burger-Brötchen, Salat, Käse und Gurken natürlich die besten Burger Patties, die es gibt. Um an das Fleisch für diese Patties zu bekommen, müsst ihr in Godlike Burger eure Gäste ermorden und durch den Fleischwolf jagen, denn nur so kommt ihr an unser Fleisch.

Wir verzichten bei unserem Burger Rezept auf die Tomaten, denn die haben auf einem ordentlichen Burger nichts verloren. Und stellt euch einmal vor, man belegt eine Pizza mit Ananas, das wäre ein ähnlicher Faux­pas, oder was meint ihr?

Godlike Burger | Die etwas andere Fastfood-Kette

Godlike Burger | Wir brauchen Fleisch!

Godlike Burger erscheint am 2. November auf Switch, PlayStation 4, und Xbox One.

