GOG: CD PROJEKT‑Mitgründer übernimmt GOG komplett

Michał Kiciński kauft GOG zurück: Klassiker‑Plattform wird wieder unabhängig und plant große Projekte für 2026.

Michał Kiciński, Mitgründer von CD PROJEKT und einer der prägenden Köpfe der polnischen Spieleindustrie, hat 100 % der Anteile an GOG übernommen. Damit wird die bekannte DRM‑freie Vertriebsplattform wieder vollständig unabhängig vom CD‑PROJEKT‑Konzern, bleibt aber weiterhin eng mit ihm verbunden.

Kiciński war bereits 2008 an der Gründung von GOG beteiligt und betont, dass die Plattform seit jeher auf klaren Werten basiert: Klassiker bewahren, Spiele dauerhaft zugänglich machen und echtes Eigentum für Käufer garantieren. Unter seiner Führung soll GOG genau diese Philosophie weiter stärken.

GOG wird weiterhin eigenständig operieren und sich auf das konzentrieren, was die Plattform einzigartig macht:

Klassiker spielbar halten

DRM‑freie Spiele anbieten

Retro‑inspirierte neue Titel fördern

Entwicklern und Spielern langfristige Stabilität bieten

Kiciński kündigt zudem an, dass er selbst an mehreren Retro‑inspirierten Spielen beteiligt ist, die 2026 auf GOG erscheinen sollen.

Auch GOG‑Managing‑Director Maciej Gołębiewski unterstreicht, dass die Plattform in einem zunehmend geschlossenen und überfüllten Markt eine wichtige Rolle spielt: Sie sorgt dafür, dass Spiele nicht in Vergessenheit geraten und auch auf modernen Systemen funktionieren.

CD PROJEKT erklärt, dass der Verkauf strategisch sinnvoll sei, da sich das Unternehmen stärker auf seine großen AAA‑Franchises konzentrieren möchte. Gleichzeitig bleibt die Zusammenarbeit bestehen: Alle kommenden CD PROJEKT RED‑Titel werden weiterhin auf GOG erscheinen, abgesichert durch ein neues Vertriebsabkommen.

Der Kaufpreis beträgt 90,7 Millionen PLN, vollständig finanziert durch Kiciński selbst, ohne dass er Anteile an CD PROJEKT verkaufen musste.