GOG: Michał Kiciński: Wir wollen nicht gegen Goliath-Steam kämpfen

GOG über Steam, DRM und die Zukunft: „Wir wollen nicht gegen Goliath kämpfen“ – GOG erklärt, warum Steam kein Feind ist und wo sie besser sein wollen!

Ein neues Gespräch mit GamesIndustry.biz liefert spannende Einblicke in die Strategie von GOG, der DRM‑freien Plattform aus dem Hause CD Projekt.

Seit über 17 Jahren arbeitet das Unternehmen daran, moderne Spiele und Klassiker gleichermaßen zugänglich zu machen – und genau darin sieht das Team seine größte Stärke.

Kein Kampf gegen Steam – sondern Fokus auf eigene Identität

Mit Steams dominanter Marktposition konfrontiert, machen Mitgründer Michał Kiciński und Managing Director Maciej Gołębiewski klar, dass GOG nicht versucht, den Branchenriesen zu übertrumpfen. Stattdessen setzen sie auf ein klares Profil:

„GOG hat seine eigenen Stärken und sollte sie weiter ausbauen. Es gibt keinen Grund, wie die anderen zu sein.“

Die Plattform versteht sich als Alternative, nicht als Konkurrent im klassischen Sinne. Besonders die Community schätze diese Eigenständigkeit.

DRM‑Freiheit bleibt Kern der Plattform

Ein zentraler Punkt bleibt die konsequente Ablehnung von DRM. Kiciński formuliert es deutlich:

„DRM macht das Leben legaler Kunden schwerer. Es gibt keinen Grund, es am Leben zu halten.“

Dieser Ansatz unterscheidet GOG fundamental von vielen anderen Stores und ist ein wichtiger Teil der Markenidentität.

GOG investiert seit Jahren in sein Preservation Program, das sicherstellen soll, dass alte Spiele auch auf modernen Systemen lauffähig bleiben – selbst wenn die ursprünglichen Entwickler längst keinen Support mehr bieten. Gerade Retro‑ und Modern‑Classic‑Fans finden hier Inhalte, die anderswo kaum noch gepflegt werden.

Trotz aller Stärken erkennt Kiciński an, dass Steam in einem Bereich klar vorn liegt:

„Steam gewinnt durch seine Benutzerfreundlichkeit.“

Für GOG bedeutet das jedoch keinen Kurswechsel, sondern eine Chance. Die Plattform will ihre User Experience verbessern, ohne die eigenen Werte zu verwässern. Mehr Komfort, aber weiterhin DRM‑frei und mit Fokus auf Erhalt und kuratierten Inhalten.

Nutzt jemand von euch GOG?