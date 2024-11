Golden Joystick Awards: Aufzeichnung und Gewinner der 42. Verleihung

Die Gewinner der 42. Golden Joystick Awards wurden in einer glanzvollen Zeremonie live in den De Vere Grand Connaught Rooms in London bekannt gegeben und weltweit gestreamt.

Über 12 Millionen öffentliche Stimmen wurden abgegeben, um die Gewinner in 21 verschiedenen Kategorien zu bestimmen. Drei weitere Kategorien – Critics‘ Choice, Breakthrough Award und Streamers‘ Choice – wurden von Kritikern gewählt.

Black Myth: Wukong gewann den größten Preis des Abends – Ultimate Game of the Year – sowie den Preis für das beste visuelle Design.

Final Fantasy VII Rebirth erhielt vier Auszeichnungen für die beste Geschichte, den besten Soundtrack, die beste Nebendarstellerin (Briana White) und den besten Hauptdarsteller (Cody Christian), während Helldivers 2 ebenfalls vier Auszeichnungen für das beste Multiplayer-Spiel, den besten Spieltrailer, das Konsolenspiel des Jahres und den begehrten Critics‘ Choice Award abräumte.

Weitere Gewinner waren Astro Bot, das für das beste Audiodesign ausgezeichnet wurde, und Team ASOBI, die Entwickler des Spiels, die auch den Preis für das Studio des Jahres erhielten.

Der Fan-Favorit Satisfactory wurde zum PC-Spiel des Jahres gekürt, während das Roguelike-Deck-Builder-Spiel Balatro den Preis für das beste Indie-Spiel und den von der Kritik begehrten Breakthrough Award erhielt.

Die Preisverleihung wurde von Ben Starr moderiert, zusammen mit besonderen Gästen aus der Welt der Spiele, darunter die Schauspieler Alex McKenna, Alix Wilton Regan, Derek Siow, Neil Newbon, Patricia Summersett und Samantha Béart, sowie die Content-Entwicklerin GeeNelly.

Liste der diesjährigen Gewinner:

Best Storytelling – Final Fantasy VII Rebirth (Publikumswahl)

Best Visual Design – Black Myth: Wukong (Publikumswahl)

Best Multiplayer Game – Helldivers 2 (Publikumswahl)

Best Audio Design – Astro Bot (Publikumswahl)

Best Game Expansion – Elden Ring Shadow of the Erdtree (Publikumswahl)

Best Indie Game Self Published – Another Crab’s Treasure (Publikumswahl)

Best Indie Game – Balatro (Publikumswahl)

Studio of the Year – Team ASOBI (Publikumswahl)

Best Soundtrack – Final Fantasy VII Rebirth (Publikumswahl)

Best Game Trailer – Helldivers 2 (Publikumswahl)

Best Early Access Game – Lethal Company (Publikumswahl)

Still Playing – Mobile – Honkai: Star Rail (Publikumswahl)

Still Playing – Consoles & PC – Minecraft (Publikumswahl)

Streamers’ Choice Award – Chained Together (Kritikerwahl)

Breakthrough Award – Balatro (Kritikerwahl)

Best Gaming Hardware – Steam Deck OLED (Publikumswahl)

Best Game Adaptation – Fallout (Publikumswahl)

Best Supporting Performer – Briana White (Publikumswahl)

Best Lead Performer – Cody Christian (Publikumswahl)

PC Game of the Year – Satisfactory (Publikumswahl)

Console Game of the Year – Helldivers 2 (Publikumswahl)

Critics’ Choice Award – Helldivers 2 (Kritikerwahl)

Most Wanted Game – Grand Theft Auto VI (Publikumswahl)

Ultimate Game of the Year – Black Myth: Wukong (Publikumswahl)

Über 125 Spiele, Studios, Hardware und Fernsehsendungen sind in 21 Kategorien vertreten, die von der Öffentlichkeit gewählt werden, darunter Ultimate Game of the Year, Most Wanted, Best Gaming Hardware presented by EE Game Store und Studio of the Year.