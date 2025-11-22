Golden Joystick Awards: Das sind die Gewinner der 43. Vergabe

Gewinner der 43. Golden Joystick Awards bekannt gegeben!

Die Gewinner der 43. Golden Joystick Awards wurden in einer glanzvollen Zeremonie live aus London bekannt gegeben und weltweit auf YouTube, Twitch, Steam, Facebook, TikTok, X und anderen Plattformen live gestreamt.

Die vollständige Liste der Gewinner der Golden Joystick Awards 2025 lautet wie folgt:

Golden Joystick Awards 2025

Best Storytelling – Clair Obscur: Expedition 33 (public vote)

(public vote) Best Audio Design – Ghost of Yōtei (public vote)

Best Multiplayer Game – PEAK (public vote)

Best Visual Design – Clair Obscur: Expedition 33 (public vote)

(public vote) Best Game Expansion – Lies of P: Overture (public vote)

Best Indie Game Self Published – Hollow Knight: Silksong (public vote)

Best Indie Game – Blue Prince (public vote)

Studio of the Year – Sandfall Interactive (public vote)

Best Early Access Game – R.E.P.O (public vote)

Best Soundtrack – Clair Obscur: Expedition 33 (public vote)

(public vote) Best Game Trailer – Grand Theft Auto VI Trailer 2 (public vote)

Still Playing – Mobile – Pokémon GO (public vote)

Still Playing – Consoles & PC – Minecraft (public vote)

Streamers’ Choice – PEAK (critically chosen)

Best Remake / Remaster – The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (public vote)

Breakthrough Award – Schedule I (critically chosen)

Best Gaming Hardware – AMD Ryzen 9 9950X3D (public vote)

Best Game Adaptation – Arcane Season 2 (public vote)

Best Supporting Performer – Ben Starr (public vote)

Best Lead Performer – Jennifer English (public vote)

Hall of Fame – The Sims (critically chosen)

PC Game of the Year – Hollow Knight: Silksong (public vote)

Console Game of the Year – Ghost of Yōtei (public vote)

Critics’ Choice Award – Donkey Kong Bananza (critically chosen)

Most Wanted Game – Grand Theft Auto VI (public vote)

Ultimate Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33 (public vote)

Wer sich die Show noch einmal anschauen möchte, kann sich hier die Aufzeichnung ansehen: