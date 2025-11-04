Golden Joystick Awards: Das sind die Nominierungen für das ultimative Spiel des Jahres

Die Golden Joystick Awards geben Shortlist für das ultimative Spiel des Jahres bekannt. Maggie Robertson moderiert die Preisverleihung am 20. November. Die öffentliche Abstimmung ist nur fünf Tage lang bis Freitag, den 7. November, geöffnet.

Die 43. Golden Joystick Awards freuen sich, bekannt zu geben, dass die Shortlist für die diesjährige Auszeichnung „Ultimate Game of the Year“ nun online ist. Die Abstimmung findet hier statt und läuft bis Freitag, den 7. November 2025, um 16 Uhr PST / 19 Uhr EST / Mitternacht GMT.

Alle Gewinner werden im Rahmen einer Feier zu Ehren der Spiele in London bekannt gegeben und am Donnerstag, dem 20. November 2025, weltweit auf allen großen Streaming-Plattformen live übertragen. Zuschauer können die Zeremonie live über YouTube, Twitch, Steam, Facebook und X sowie über Future Games Show, GamesRadar und PC Gamer verfolgen.

Die Nominierungen für das ultimative Spiel des Jahres sind:

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • PEAK
  • SILENT HILL f
  • Split Fiction

  2. Rott 60200 XP Stomper | 04.11.2025 - 11:54 Uhr

    Für mich wären der erste Platz ganz klar „Kingdom Come: Deliverance II“.

    2. Indiana Jones and the Great Circle
    3. Clair Obscur: Expedition 33

    2
  3. Senseo Mike 88735 XP Untouchable Star 4 | 04.11.2025 - 12:12 Uhr

    Bis auf Indiana Jones und Kingdom Come sehe ich kein Spiel des Jahres auf der Liste.
    Und ein „Ultimatives Spiel“ des Jahres ist gar nicht aufgeführt, komische Auswahl da.

    0
  4. Azrael Djerun 15650 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 04.11.2025 - 12:19 Uhr

    Für mich wäre es auch ganz klar Clair Obscure.
    Habe aber von der Liste auch ansonsten nur Indy selbst gezockt.

    0
  5. Mech77 56875 XP Nachwuchsadmin 7+ | 04.11.2025 - 12:22 Uhr

    Für mich ist das Kingdom Come: Deliverance II.

    Mal ehrlich: was sucht da überhaupt Silent Hill f auf der Liste? Sorry, Konami.

    3
  6. SepGamer 5860 XP Beginner Level 3 | 04.11.2025 - 12:23 Uhr

    Mhm, habe fast alles auf der Liste gespielt und, soweit möglich, auch platiniert.

    Für mich wäre es wahrscheinlich Death Stranding 2.

    Ist Peak wirklich so ein gutes Spiel, dass es nominiert werden sollte? Ich habe es selbst nicht gespielt, aber einige Videos dazu gesehen. Es wirkt zwar ganz unterhaltsam, aber mehr auch nicht.

    0
  7. d4wGkw0n 17820 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 04.11.2025 - 12:35 Uhr

    Habe nur 3 von der Liste gespielt, aber auch keines davon beendet.
    Das Rennen würde dann Indie oder Clair Obscure machen. Mit Blue Prince konnte ich nichts anfangen.

    Ghost of Yotei liegt noch zu Hause rum und wartet auf mich.

    0
  8. Hattori Hanzo 27920 XP Nasenbohrer Level 4 | 04.11.2025 - 12:36 Uhr

    Schwierig, da hat es ausnahmsweise mal mehrere Titel dabei die es verdient hätten und alle sind sie grundverschieden.

    0
  9. BLACK 8z 101370 XP Profi User | 04.11.2025 - 12:58 Uhr

    Ganz klar Clair Obscure!
    Indy wäre gleichauf oder knapp dahinter gewesen, wenn sich jemand um das Bugfixing richtig kümmern würde. So fällt es für mich komplett raus da einfach nicht zu Ende abgeliefert wurde und man im Regen stehen gelassen wurde mit einem Produkt, was ich nicht zu Ende spielen konnte und dazu dann noch die Supportkommentare des Entwicklers, die einfach absolut nicht in Ordnung sind und somit ein sehr schlechtes Bild vom Spiel hängen geblieben ist!
    Echt Schade, denn gerade bei solchen Titeln hätte MS alles dafür tun müssen, das Spiel sauber und bugfrei zu bekommen, genauso wie das neue Doom, wo 2 Erfolge verbuggt und somit nicht freischaltbar sind!

    0
  10. Fayedog 12800 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 04.11.2025 - 14:05 Uhr

    Für mich entweder Clair Obscur oder KCD2. Beide herausragende Games.

    0

