Golden Joystick Awards: Das sind die Nominierungen für das ultimative Spiel des Jahres

Die 43. Golden Joystick Awards freuen sich, bekannt zu geben, dass die Shortlist für die diesjährige Auszeichnung „Ultimate Game of the Year“ nun online ist. Die Abstimmung findet hier statt und läuft bis Freitag, den 7. November 2025, um 16 Uhr PST / 19 Uhr EST / Mitternacht GMT.

Alle Gewinner werden im Rahmen einer Feier zu Ehren der Spiele in London bekannt gegeben und am Donnerstag, dem 20. November 2025, weltweit auf allen großen Streaming-Plattformen live übertragen. Zuschauer können die Zeremonie live über YouTube, Twitch, Steam, Facebook und X sowie über Future Games Show, GamesRadar und PC Gamer verfolgen.

Die Nominierungen für das ultimative Spiel des Jahres sind:

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones and the Great Circle

Kingdom Come: Deliverance II

PEAK

SILENT HILL f

Split Fiction