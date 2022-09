GoldenEye 007: Remaster ohne Xbox Online-Multiplayer

Autor:, in / GoldenEye 007

Nach langen Gerüchten wurde gestern ein Remaster von GoldenEye 007 angekündigt. Das Spiel soll schon bald für Xbox Series X|S und Xbox One, inklusive Xbox Game Pass erscheinen.

Die Freude über die Ankündigung wurde aber über das Fehlen eines Online-Multiplayers ein wenig getrübt. Denn im Gegensatz zur Nintendo Switch-Version wird es den auf Xbox nicht geben.

Ein Sprecher von Microsoft hat sich dazu gegenüber Windows Central geäußert und mit seiner Aussage wenig Hoffnung gemacht, dass dieser noch nachgereicht wird.

„Xbox freut sich, GoldenEye 007 zum allerersten Mal im Xbox Game Pass anbieten zu können – eine originalgetreue Neuauflage eines beliebten und kultigen Titels. Es ist zwar nicht geplant, GoldenEye 007 im Rahmen von Xbox Game Pass mit einem Online-Multiplayer-Modus auszustatten, aber Xbox konzentriert sich darauf, den Spielern diesen Titel so zu präsentieren, wie sie ihn in Erinnerung haben, einschließlich eines lokalen Multiplayer-Modus, der es bis zu vier Spielern ermöglicht, sich auf der Couch in einer Schlacht um Verstand und Können zu messen.“

Die Umsetzung erfolgt also so, wie Spieler das Original in Erinnerung haben, daher wird es auf der Xbox keinen Online-Multiplayer geben.