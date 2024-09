Golf With Your Friends: Legends of Olympus Pack vorgestellt

Autor:, in / Golf With Your Friends

Golf With Your Friends erhält einen neuen DLC, das Legends of Olympus Pack.

Team17 kündigt eine ganze Golf-Odyssee an, mit einem brandneuen DLC für das unglaublich beliebte Golf With Your Friends, der das Legends of Olympus Pack vorstellt.

Erlebt die geschichtsträchtige Vergangenheit der Heimat der Gingys in Olympus, einem Land der Mythen und Monster, der Krieger und Helden – und auch einiger ziemlich guter Golfer! Erscheint am 5. September um 10 Uhr BST für PC, Xbox und PS5. Die Veröffentlichung für Switch ist am 12. September.

Dieses Paket enthält die folgenden kosmetischen Artikel für deinen Ball:

Gorgon

Minotaur

Corinthian Helmet

Winged Hat of Hermes

Olympian Wig

Trireme

Charon’s Ferry

Zeus‘ Lightning

Souls Trail

Olympian Vase

Der Olympus Odyssey DLC bringt die Wunder seiner Welt auch zu den Schöpfern, mit allen neuen Assets, die ihr für eure eigenen Kurse verwenden könnt. Stürzt euch in den Level-Editor und probiert die brandneuen Bounce-Clouds aus, lasst eurer Fantasie mit den Angel Wings freien Lauf und reitet auf einer Welle der Kreativität mit den brandneuen Varianten der Golden Road.