Google: Apple und Google schließen Mega Deal

Mit einer gemeinsamen Erklärung präsentieren Apple und Google eine weitreichende Zusammenarbeit, die die Entwicklung der kommenden Apple Foundation Models entscheidend prägen wird.

Die Unternehmen einigen sich auf eine mehrjährige Kooperation, in deren Rahmen die nächste Generation der Modelle auf Googles Gemini-Technologie und den zugehörigen Cloudlösungen aufbauen soll.

Die Entscheidung folgt einer umfassenden technischen Bewertung, bei der Apple die Leistungsfähigkeit der Gemini-Architektur als optimale Grundlage für die eigenen KI-Systeme einstuft. Die Integration soll künftig zentrale Funktionen von Apple Intelligence unterstützen, darunter eine deutlich stärker personalisierte Version von Siri, die noch im laufenden Jahr erscheinen soll.

Trotz der neuen Partnerschaft bleibt die grundlegende Struktur von Apple Intelligence unverändert. Die KI-Funktionen laufen weiterhin direkt auf Apple-Geräten sowie über Private Cloud Compute, das speziell für hohe Sicherheitsanforderungen ausgelegt ist. Apple betont, dass die etablierten Datenschutzstandards vollständig erhalten bleiben und die Zusammenarbeit mit Google daran nichts ändert.

Mit diesem Schritt bereitet Apple den Weg für eine neue Generation intelligenter Funktionen, die auf einer Kombination aus eigener Infrastruktur und Googles KI-Technologie basieren.