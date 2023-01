Google: Belegschaft wird um 12.000 Mitarbeiter verkleinert

Wie zuletzt Microsoft, Amazon, Meta und weitere große Technologieunternehmen sieht sich auch Google im Angesicht steigender Inflation und einem sich anbahnenden Abschwung der globalen Märkte zur Verkleinerung seiner Belegschaft gezwungen.

In einer Nachricht an die Google-Mitarbeiter kündigte CEO Sundar Pichai dazu die Streichung von 12.000 Stellen an, was in etwa sechs Prozent der Mitarbeiter ausmacht.

Dieser Schritt markiere den Moment, den Fokus zu schärfen, die Kostenbasis zu überarbeiten sowie Talente und Kapital auf die höchsten Prioritäten des Unternehmens zu lenken. Künstliche Intelligenz sei dabei einer der Schlüsselbereich für die Zukunft:

„Ich bin zuversichtlich, dass wir dank der Stärke unserer Mission, des Wertes unserer Produkte und Dienstleistungen und unserer frühen Investitionen in KI eine riesige Chance vor uns haben. Um sie voll auszuschöpfen, müssen wir harte Entscheidungen treffen.“

In seinem Ergebnisbericht vom Oktober letzten Jahres gab Google einen Umsatz von 69 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn von 13,9 Mrd. US-Dollar bekannt. Dies entspricht zwar einer Umsatzsteigerung um 3,9 Mrd. US-Dollar, allerdings auch einem Gewinnrückgang von 5 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres.