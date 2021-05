Google: Head of Product von Stadia hat gekündigt

Stadia musste in letzter Zeit viele Rückschläge einstecken. Erst im Februar gab Google bekannt, dass ihr eigenes Studio wieder schließen wird. Nebenbei muss sich der Software-Gigant auch mit Klagen wegen falschen Versprechen herumschlagen. Doch auch die Entlassung von hochrangigen Mitarbeitern bleibt weiterhin ein präsentes Thema.

The Information berichtete vor kurzem, dass der Head of Product und Vice President von Stadia, John Justice, Google verlassen hat. Nur kurze Zeit später bestätigte das Unternehmen in einer Erklärung an 9to5Google nun den Abgang: