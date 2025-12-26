Google: Nutzer können endlich ihre @gmail.com‑Adresse ändern

Google führt lang erwartetes Gmail‑Update ein: Nutzer können ihre @gmail.com‑Adresse ändern.

Google führt ein neues Gmail‑Feature ein, das es euch ermöglicht, eure bestehende @gmail.com‑Adresse zu ändern, ohne euer Konto zu verlieren oder Daten migrieren zu müssen.

Ihr könnt direkt in euren Google‑Kontoeinstellungen unter Persönliche Daten und E‑Mail prüfen, ob die Funktion bereits freigeschaltet ist.

Sobald sie verfügbar ist, wählt ihr einfach einen neuen Nutzernamen aus, während eure alte Adresse automatisch als Alias bestehen bleibt. Dadurch landen alle eingehenden Nachrichten weiterhin im selben Posteingang und ihr könnt euch mit beiden Adressen bei allen Google‑Diensten anmelden.

Für euch bleibt der komplette Datenbestand unverändert erhalten. Dazu gehören sämtliche E‑Mails, Dateien in Google Drive, Fotos in Google Photos, Spielstände in Google Play Games, Käufe im Play Store und alle verbundenen Cloud‑Dienste, die ihr auch im Gaming‑Bereich nutzt. Die Änderung betrifft ausschließlich den sichtbaren Gmail‑Namen, nicht jedoch die Struktur eures Kontos.

Google setzt klare Grenzen für diese Funktion. Ihr könnt eure Gmail‑Adresse maximal dreimal im gesamten Konto‑Lebenszyklus ändern und zwischen zwei Änderungen müssen mindestens zwölf Monate liegen.

Das Update wird schrittweise ausgerollt, weshalb es möglich ist, dass ihr die Option noch nicht sofort seht. Sobald sie erscheint, könnt ihr eure digitale Identität modernisieren, ohne ein neues Konto erstellen oder Spielstände, Cloud‑Daten oder verknüpfte Gaming‑Accounts verlieren zu müssen.

Dieses Update ist besonders relevant für Nutzer, die ihre Gmail‑Adresse vor vielen Jahren erstellt haben und sie heute für professionelle Kommunikation, Gaming‑Accounts, Cloud‑Speicher oder Social‑Media‑Verknüpfungen nutzen. Ihr könnt eure Adresse nun anpassen, ohne eure digitale Infrastruktur neu aufbauen zu müssen.