Google: Vom Text zur echten Sicht: Gemini reagiert jetzt auf das, was ihr gerade seht

Gemini in Chrome versteht jetzt euren Bildschirminhalt und nutzt ihn direkt für Antworten.

Google erweitert die Fähigkeiten von Gemini in Chrome um eine neue kontextbezogene Funktion, die den KI-Assistenten deutlich enger mit dem Browser verbindet.

Gemini kann künftig direkt erkennen, was Nutzer gerade auf dem Bildschirm sehen – also den sichtbaren Inhalt einer Webseite oder eines aktiven Bereichs – und diesen Kontext unmittelbar für Antworten verwenden.

Damit entfällt in vielen Fällen das manuelle Kopieren von Text oder das Erstellen von Screenshots. Nutzer können Inhalte einfach markieren oder anklicken, und Gemini nutzt diese Informationen automatisch für die jeweilige Anfrage.

Die neue Integration soll es unter anderem erleichtern, Diagramme zu erklären, Artikel zusammenzufassen, Bilder zu interpretieren oder Produkte direkt im Kontext einer Webseite zu vergleichen.

Google verfolgt damit das Ziel, die Interaktion zwischen Nutzer und KI stärker in den Browser zu verlagern und Arbeitsabläufe zu vereinfachen, indem der Kontext einer Seite direkt verstanden und verarbeitet wird.