Goosebumps: Terror in Little Creek: Neue Stadt, neue Monster, neue Gänsehaut

Goosebumps: Terror in Little Creek Videospiel Fur Disen Sommer angekundigt.

Goosebumps: Terror in Little Creek ist euer nächstes großes Schleichspiel-Abenteuer, inspiriert vom legendären Grusel der Gänsehaut-Reihe. Das Spiel erscheint am 29. August 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Ihr betretet die schaurige Welt von Goosebumps: Terror in Little Creek als Sloane Spencer, eine junge Teenagerin, die in einer albtraumhaften Stadt gefangen ist. Dabei löst ihr unheimliche Rätsel, stellt euch miesen Monstern und erkundet verfluchte Orte, die direkt aus den Werken von R.L. Stine zu stammen scheinen.

Enthüllt die dunklen Kräfte, die in den Schatten lauern, indem ihr teuflische Rätsel meistert und furchterregenden Kreaturen entkommt. Dabei erlebt ihr den einzigartigen Mix aus verspieltem Spuk und überraschenden Wendungen, der seit Jahrzehnten Millionen von Goosebumps-Fans begeistert.

Die Standard-Edition von Goosebumps: Terror in Little Creek erscheint am 29. August 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam zum Preis von 39,99 €.

Alternativ könnt ihr euch für die rein digital erhältliche Frightmare Edition für 49,99 € entscheiden. Diese enthält neben dem vollständigen Spiel fünf tragbare Masken, fünf Schleuder-Skins mit besonderen Schuss-VFX sowie ein Ansichtsmenü für Concept-Art und 3D-Modelle von Charakteren, Monstern und mehr.