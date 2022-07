Gordian Quest: Kickstarter-Kampagne für Konsolen startet diese Woche

Autor:, in / Gordian Quest

In dieser Woche startet eine Kickstarter-Kampagne, um das RPG-Deck-Building-Spiel Gordian Quest auf Konsolen zu bringen.

Nachdem der PC-Launch von Gordian Quest auf Steam abgeschlossen ist, bereitet sich Mixed Realms darauf vor, am 23. Juli eine Kickstarter-Kampagne zu starten, um das Spiel auf Nintendo Switch, PlayStation 5 und möglicherweise Xbox Series X/S zu bringen.

Die Kampagne wird das kleine Team in Singapur in seinem Bestreben unterstützen, dieses einzigartige Abenteuer mit hohem Wiederspielwert auf so viele Plattformen wie möglich zu bringen.

CEO Aldric Chang, sagte: „Wir hatten eine erfolgreiche Veröffentlichung auf dem PC mit über 90 % positiven Bewertungen auf Steam und freuen uns, Gordian Quest nun auf die Konsole zu bringen. Wir möchten Konsolenbesitzern, die sich für das Spiel interessieren, die Möglichkeit geben, es zu einem guten Preis zusammen mit anderen Belohnungen über die Kickstarter-Kampagne zu erwerben und gleichzeitig helfen, die Kosten für unsere Portierungsbemühungen zu decken.“

Die Kickstarter-Kampagne hat ein primäres Ziel von 25.000 USD, um sowohl die Nintendo Switch- als auch die PlayStation 5-Portierung zu finanzieren, sowie einige Stretch Goals für Dinge wie Skins und Waffen, eine neue Insel auf der Karte und sogar eine Portierung auf Xbox Series X/S.

Es gibt mehrere Unterstützungsstufen und Belohnungen, um Anreize für Unterstützer zu schaffen. Neben einer digitalen Kopie des Spiels können Unterstützer auch ihren Namen im Abspann des Spiels sehen, einen Gegenstand oder ein Ereignis entwerfen, digitale Goodies erhalten oder sogar die Chance bekommen, einen NPC zu benennen!

Early-Bird-Unterstützer, die Gordian Quest für PC kaufen möchten, können einen Steam-Schlüssel für nur $15 USD für eine begrenzte Zeit erhalten, sobald die Kampagne live ist. Der aktuelle Verkaufspreis für die PC-Version liegt bei 19,99 US-Dollar. Dies ist also eine gute Möglichkeit, das Spiel günstig zu erwerben und gleichzeitig die Kampagne zu unterstützen.

Über Gordian Quest

Gordian Quest ist ein episches RPG-Deck-Building-Spiel, das von Klassikern wie Ultima und Dungeons and Dragons inspiriert ist und moderne Spielkonzepte wie Rogue-Lite-Elemente und rundenbasierte strategische Kämpfe verwendet.

Bildet Gruppen von Helden, die ihr auf zermürbenden Missionen anführen und leiten müsst. Helft ihnen, Bande zu knüpfen und neue Fähigkeiten zu entdecken. Führt sie durch Kämpfe gegen eine Vielzahl von Kreaturen, während ihr daran arbeitet, die Flüche zu entschlüsseln, die auf den Ländern lasten, und das ultimative Böse im Herzen von allem zu besiegen.

Features

Einzigartiges Kartenfortschrittssystem: Eine Mischung aus den Anpassungsmöglichkeiten von Action-Rollenspielen und durchdachtem Deck-Building.

Vielfältige Helden: Rekrutiert zehn Helden, jeder mit seiner eigenen Klasse, seinen eigenen Fähigkeiten und seinem eigenen Spielstil, um eine Dreiergruppe zu bilden und ins Abenteuer zu ziehen. Spielt als Schwertträger, Kleriker, Waldläufer, Schurke, Zauberer, Druide, Barde, Hexenmeister, Golemancer oder Mönch.

Hunderte von Fertigkeiten: Die große Vielfalt an passiven und aktiven Fertigkeiten, die während der rundenbasierten Kämpfe eingesetzt werden können, erlaubt es den Spielern, ihre Lieblingskombos zu entdecken und zu formulieren.

Entscheidungen sind wichtig: Gestaltet den Verlauf eures Abenteuers mit kritischen Entscheidungen und Würfelwürfen.

Synergie-System: Baut durch Interaktionen im Spiel Synergien zwischen Heldenpaaren auf, die es ihnen ermöglichen, Teamkombos auszuführen.

Mehrere Spielmodi: Eine Vielzahl von Möglichkeiten für Spieler, das Spiel zu erleben und zu wiederholen – ein Realm-Modus mit Schurkencharakter, eine lange Kampagne und ein Abenteuermodus sowie ein PvP-Modus für 2 Spieler.

Anpassbarer Schwierigkeitsgrad: Fünf Schwierigkeitsgrade von Leicht bis Qual, plus umschaltbare Permadeath-Optionen, die es den Spielern ermöglichen, ihre Reise nach ihren Vorlieben zu gestalten.

Hoher Wiederspielwert: Prozedural generierte Karten, Dungeons und zufällige Heldenfähigkeiten machen jeden Spieldurchgang einzigartig, und die Spieler werden über mehrere Spielmodi hinweg belohnt. Die Spieler können davon ausgehen, dass jeder Durchlauf etwa eine halbe Stunde im Realm-Modus und mehr als 30 Stunden Spielzeit in den Langzeitmodi dauert.

Gameplay aus Gordian Quest ist im Kickstarter-Trailer zu sehen. Die kickstarter-Kampagne selbst ist über diesen Link abrufbar.