Gori: Cuddly Carnage: Pelziges Indie-Spiel veröffentlicht

Die Menschheit ist tot und die Katze ist aus dem Sack! Der globale Publisher Wired Productions und der Entwickler Angry Demon Studio freuen sich, heute bekannt zu geben, dass Gori: Cuddly Carnage für Xbox One und Series X|S, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Utomik und PC über Steam, GOG und Epic Games erschienen ist.

Fans haben auf dieses pelzige Indie-Spiel gewartet, das mit seiner kühnen Grafik, seiner überdrehten Arcade-Action und seinem katzenhaften Humor die Spieler zum Schnurren bringen wird.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass unsere Katze auf einem Hoverboard bereit ist, auf die Straße zu gehen – Gori: Cuddly Carnage erscheint heute auf allen wichtigen Plattformen“, sagt John Kalderon, Mitbegründer von Angry Demon Studio.

„Stellen Sie sich vor, eine Death-Metal-Band fährt mit ihrem Tourbus in einen Spielzeugladen – das ist das chaotische, farbenfrohe und adrenalingeladene Erlebnis, das wir geschaffen haben. Unser Team hat sein Herzblut in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt, das rasante Hoverboard-Action mit intensiven Kämpfen in einer ebenso wilden wie lustigen Welt verbindet. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Spielen von Gori, wie wir bei seiner Entwicklung hatten. Vielen Dank für eure Unterstützung!“

„Die Angry Demons haben es wirklich geschafft: Gori: Cuddly Carnage ist ein echtes Spiel voller Action und Spaß“. – so Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. – Fünf Jahre Indie-Leidenschaft und -Energie sind in dieses Spiel geflossen, und wir sind so stolz darauf, dass wir dabei helfen können, es in die Hände eines jeden Fans zu geben. Es ist ein absoluter Trip und ein wahres Juwel an Erfahrung.“