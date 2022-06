Gotham Knights: Alle Missionen und Aktivitäten auch allein spielbar laut Entwickler

Jede Menge neue Informationen rund um das Open World-Actionspiel Gotham City gab es in einem Interview mit Executive Producer Fleur Marty und Game Director Geoff Ellenor via Game Informer.

So hatten wir heute bereits über die anpassbaren Anzüge der Superhelden berichtet sowie über das Batcycle und die größte Version von Gotham in einem Videospiel.

Angesprochen auf die Missionen und Aktivitäten im Spiel, sagte Geoff Ellenor, dass es in den Straßen von Gotham viel zu tun gebe. So wird es etwa einen fortlaufenden Fall geben, bei dem man nach und nach ein Mysterium untersucht.

In Bezug auf die Missionen heißt es, Spieler würden vertraute Strukturen vorfinden.

„Ohne etwas zu verraten, worüber wir in zukünftigen Mitteilungen sprechen wollen, gibt es in der Stadt eine Menge verschiedener Dinge, die man tun kann. Man kann einiges davon finden, indem man sich bewegt. Wir haben eine AR-Vision, die wir in einem Gameplay-Trailer gezeigt haben und die eine großartige Möglichkeit ist, Dinge zu finden, die man tun kann. Was die Missionsstruktur angeht, so werden Sie als Action-/Adventure-Fan mit ihr vertraut sein. Wir haben eine fortlaufende Fallakte mit einem Mysterium, das man untersucht. Wenn man die Geschichte durchspielt, schaltet man neue Kapitel in der Fallakte frei, die einem sagen, wohin man gehen muss.“