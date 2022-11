Gotham Knights: Heroic Assault Update erscheint heute

Autor:, in / Gotham Knights

Das Update Heroic Assault für Gotham Knights steht in den Startlöchern, dabei wurde auch der Schurke Starro angedeutet.

Wie in einem Tweet bekannt gegeben wurde, erscheint das Inhaltsupdate Heroic Assault für Gotham Knights heute um 17:00 Uhr. Ihr könnt auf dem Bild im Tweet zusätzlich den Bösewicht Starro erkennen:

Heroic Assault liefert den angekündigten Vier-Spieler-Koop-Modus. Eure Helden können sich abseits des Hauptspiels Arena-basierten Kämpfen stellen. Starro kennt ihr vielleicht aus dem Film The Suicide Squad, der im Jahr 2021 in den Kinos lief. Auf dem Bild wirkt er kleiner als im Film und befindet sich in einem Eindämmungstank.

Heroic Assault erscheint als kostenloses Update für alle Besitzer von Gotham Knights.