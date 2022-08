Gotham Knights: Karte der Stadt zeigt fünf Bezirke

Einen ausführlichen Besuch in Gotham City gab es jüngst in einem neuen Deep Dive Video. Entwickler Warner Bros. Games Montréal sprach darin mit IGN über die Entstehung der Stadt, die den Schauplatz des Open-World-Actionspiels Gotham Knights bildet.

Im Video war auch erstmals die Spielkarte zu sehen. Sie zeigt ein riesiges Gotham City, unterteilt in fünf verschiedene Bezirke: North Gotham, New Gotham, Downtown Gotham, Historic Gotham sowie Lower Gotham.

In our deep dive look at Gotham Knights for IGN First, we caught a glimpse of the game's map, which has 400 years of lore and history poured into it. https://t.co/Ph4JsLW309 pic.twitter.com/paSU1fc2dw

— IGN (@IGN) August 11, 2022