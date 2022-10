Gotham Knights: Nur 30 FPS für PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Zahlreiche internationale Fachmedien hatten die Möglichkeit, Gotham Knights in einer Preview-Version anzuspielen. Zwar blieb uns ein Hands-on verwehrt, dennoch sickern immer weitere Details zum Spiel durch. So auch die unschöne Meldung, dass Gotham Knights tatsächlich nur mit 30 FPS über die Bildschirme flackern wird.

Dies hat Executive Producer „Fleur *flaoua* Marty“ offiziell bekannt gegeben und auch verkündet, dass das Spiel keinen Performance-Modus erhalten wird.

„Ich weiß, dass sich viele von euch fragen, ob es einen Performance-Modus für Gotham Knights auf Konsolen geben wird. Aufgrund der Features, die wir in unserem Spiel haben, wie ein völlig ungebundenes Koop-Erlebnis in unserer hochdetaillierten offenen Welt, ist es nicht so einfach, die Auflösung zu verringern und eine höhere FPS zu erreichen. Aus diesem Grund hat unser Spiel keine Option zum Umschalten zwischen Leistung und Qualität und wird auf Konsolen mit 30 FPS laufen,“ gab sie bekannt.