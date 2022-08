Gotham Knights: Red Hood Charakter-Trailer veröffentlicht

Die Gotham Knights Charaktere Robin, Nightwing und Batgirl wurden mit Gameplay-Videos und Details in den letzten Wochen und Monaten schon ausführlich vorgestellt.

Jetzt ist es an der Zeit, den vierten Kämpfer gegen das Verbrechen vorzustellen: Red Hood.

Dazu hat Warner Bros. Games einen frischen Charakter-Trailer mit Red Hood veröffentlicht, in dessen Rolle ihr ab dem 5. Oktober 2022 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC schlüpfen könnt.

„Die Wiederauferstehung mag ihn verändert haben, aber eines ist immer noch wahr: Gotham City braucht Red Hood. Er wird alles tun, was nötig ist, um seine Stadt zu retten. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Er ist bereits durch die Hölle und zurück gegangen und er würde es wieder tun.“