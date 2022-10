Gotham Knights: Spiel ab sofort verfügbar

Autor:, in / Gotham Knights

Warner Bros. Games und DC veröffentlichen heute Gotham Knights für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das neue Open-World-Action-RPG lässt sich alleine oder in einem Online-Koop-Modus für zwei Spielerinnen und Spieler spielen.

„Wir sind hocherfreut, Gotham Knights zu veröffentlichen und Spielerinnen und Spieler in den Rollen der ikonischen DC Superhelden Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin nach Gotham City zurückzubringen“, sagte David Haddad, Präsident, Warner Bros. Games. „Unser Entwicklungsteam von Warner Bros. Games Montréal hat für die Fans eine gehaltvolle, mehrschichtige Geschichte in Kombination mit überzeugendem Gameplay und ikonischen Schurken kreiert.” „Es ist uns eine Ehre, eine neue Geschichte um unsere vier Helden – Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin – erzählen zu können”, sagte Patrick Redding, Creative Director, Warner Bros. Games Montréal. „Gotham Knights ist der Höhepunkt der harten Arbeit vom ganzen Team bei Warner Bros. Games Montréal, um eine einzigartige Gameplay-Erfahrung zu bieten, die Spielerinnen und Spieler in die Rollen dieser Charaktere schlüpfen lässt, ob sie alleine oder mit einem Freund online im Koop-Modus spielen und einige der berüchtigtsten DC Superschurken auf neue Arten zu Leben erwecken. Wir können es kaum erwarten, Gotham Knights mit Fans aus aller Welt zu teilen.“

In Gotham Knights patrouillieren Spielerinnen und Spieler mit Hilfe einer Vielfalt an Bewegeungsfähigkeiten und dem kultigen Bat-Bike durch die dunklen Straßen von Gotham City, das in fünf unterschiedliche Bezirke unterteilt ist.

Mit dem Fortschreiten der Geschichte entwickeln Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin nicht nur ganz eigene Gameplay-Skills, sondern auch ihr wachsendes Arsenal an Gadgets, Ausrüstung und Fertigkeiten. Mit jedem Mitglied der Batman-Familie können zudem besondere Koop-Kills und Fertigkeiten, wie Teammitglieder zu heilen oder zu stärken, freigeschaltet werden. Spielerinnen und Spieler können in einem abgeschlossenen Online-Koop für zwei Spielerinnen und Spieler das Verbrechen bekämpfen und die offene Welt erkunden. Der Host kann Erfahrung, Beute und Fortschritt in der Geschichte mitnehmen, sodass das Spiel komplett alleine oder im Koop-Modus gespielt werden kann.

Wer von euch spielt Gotham Knights und wie ist euer erster Eindruck?