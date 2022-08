Gotham Knights: Spiel erscheint vier Tage früher

In Gotham Knights schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen müssen. Dabei müssen Geheimnisse gelüftet werden, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen, oder sie müssen sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegenstellen.

Warner Bros. Games und DC präsentierten bereits einen neuen Trailer für Gotham Knights, dem anstehenden Action-RPG mit offener Spielwelt, das von Warner Bros. Games Montréal entwickelt wird. Das Video zeigt zwei DC-Superschurken: Das kriminelle Supergenie Harley Quinn und den gestaltwandelnden Koloss Clayface.

Beide sind Teil des riesigen kriminellen Netzwerks, das zusammen mit dem kaltblütigen Mr. Freeze und dem geheimen, unheimlichen Rat der Eulen die Stadt bedroht. Der Trailer gibt außerdem Einblicke in den Kampf von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin gegen ihre furchterregenden Feinde, während sie zugleich versuchen, ein verwundbares Gotham City zu beschützen.