Gotham Knights: Zwei neue Modi als kostenloses Update erhältlich

Warner Bros. Games und DC kündigen heute die Veröffentlichung zwei neuer Modi in Gotham Knights an: Heroischer Angriff und Showdown. Beide Modi stehen für alle, die das Spiel besitzen, kostenlos zum Download zur Verfügung.

Der offizielle Trailer von Gotham Knights – Heroischer Angriff und Showdown kann hier angesehen werden:





Heroischer Angriff ist ein Online-Koop-Modus, in dem Spielerinnen und Spieler sich zu Viererteams zusammenschließen können. Dabei müssen sie sich Feinden und Herausforderungen auf insgesamt 30 Ebenen in den Tiefen von Gotham City stellen. Wie in dem Trailer zu sehen ist, werden sich Spielerinnen und Spieler in diesem Modus einer außerirdischen Bedrohung stellen müssen: Der fortschrittlichen Lebensform Starro, der Eroberer. Außerdem werden sie auf das Hybridwesen Man-Bat stoßen, das unter Starros Kontrolle steht.

Showdown ist ein Online-Koop-Modus, in dem Spielerinnen und Spieler Paare bilden können, um sich starken Versionen der DC-Superschurken des Hauptspiels zu stellen, einschließlich Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface und Talia al Ghul. Sollten diese im Showdown-Modus erfolgreich in die Knie gezwungen werden, schalten die Heldinnen und Helden dadurch für jeden bezwungenen Feind neue, legendäre Blaupausen, einzigartige Anzüge und Farbvarianten für das Batcycle frei.

Heroischer Angriff und Showdown sind eigenständige Online-Koop-Modi, die als kostenloses Update zur Verfügung stehen. Der Modus Heroischer Angriff wird freigeschaltet, nachdem Fallakte 05 in der Hauptkampagne abgeschlossen wurde, während der Showdown-Modus verfügbar ist, nachdem die Bosse in jeder der Fallakten des entsprechenden Hauptschurken bezwungen sind.