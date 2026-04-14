Gothic Classic: Originale Gothic-Trilogie erscheint für PlayStation & Xbox Series S/X

Macht euch bereit, in die Kolonie zurückzukehren, eure Klingen zu schärfen und eine echte RPG-Legende neu zu erleben: Alle drei Gothic Classics erscheinen noch dieses Jahr für PlayStation und Xbox Series S|X.
Egal, ob ihr langjährige Fans seid oder Myrtana zum ersten Mal betretet – jetzt ist eure Chance, die ikonische Reise des Namenlosen Helden in drei unvergesslichen Abenteuern zu erleben.
Release Übersicht
- Gothic Classic – 29,99 € | 28. Juli 2026
- Gothic II Complete Classic – 29,99 € | 29. September 2026
- Gothic III Classic – 29,99 € | 24. November 2026
Vorbesteller-Bonus – Gothic 1 Remake (Konsole)
Spieler und Spielerinnen, die Gothic 1 Remake über playstation.com oder xbox.com vorbestellen, erhalten Gothic Classic ohne zusätzliche Kosten digital dazu – sofort verfügbar nach der Vorbestellung. Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da könnte ich glatt schwach werden.
Danke für die Info. 💚 Die Classic Teile werde ich mir kaufen. 🙂
Den ersten Teil gibt es jetzt schon wenn man den Remake vorbestellt.
30€ für alle 3 Spiele ok, aber je?
Zudem gibt es Teil 1 für Vorbesteller des Remakes dazu.
Is In Extremo mit in dem Remake dabei? 🤔
Keine Ahnung
Wäre irgendwie Pflicht 😅✌🏻 ohne kann ik mir dit spiel garnit vorstellen
Die nehmen ja auch wieder viel Zeit in Anspruch und diese Zeit habe ich einfach nicht.
Das Leben ist viel zu kurz um ewig zu warten 😞
Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit der Reihe. Aber Fans schnalzen bestimmt mit der Zunge
Ist die „Classic“ Trilogie den wenigsten Remaster/ Remake oder sonst irgendwie der aktuellen Zeit angepasst? Steht leider nichts dazu im Artikel, wenn nicht finde ich 30€ pro Titel schon frech. 🤔