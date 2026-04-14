Gothic Classic: Originale Gothic-Trilogie erscheint für PlayStation & Xbox Series S/X

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Image: THQ Nordic

Die originale Gothic-Trilogie erscheint für PlayStation & Xbox Series S/X.

Macht euch bereit, in die Kolonie zurückzukehren, eure Klingen zu schärfen und eine echte RPG-Legende neu zu erleben: Alle drei Gothic Classics erscheinen noch dieses Jahr für PlayStation und Xbox Series S|X.

Egal, ob ihr langjährige Fans seid oder Myrtana zum ersten Mal betretet – jetzt ist eure Chance, die ikonische Reise des Namenlosen Helden in drei unvergesslichen Abenteuern zu erleben.

Release Übersicht

  • Gothic Classic – 29,99 € | 28. Juli 2026
  • Gothic II Complete Classic – 29,99 € | 29. September 2026
  • Gothic III Classic – 29,99 € | 24. November 2026

Vorbesteller-Bonus – Gothic 1 Remake (Konsole)

Spieler und Spielerinnen, die Gothic 1 Remake über playstation.com oder xbox.com vorbestellen, erhalten Gothic Classic ohne zusätzliche Kosten digital dazu – sofort verfügbar nach der Vorbestellung. Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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11 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 42615 XP Hooligan Schubser | 14.04.2026 - 17:02 Uhr

    Danke für die Info. 💚 Die Classic Teile werde ich mir kaufen. 🙂

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  3. Krawallier 163615 XP First Star Silber | 14.04.2026 - 17:21 Uhr

    30€ für alle 3 Spiele ok, aber je?
    Zudem gibt es Teil 1 für Vorbesteller des Remakes dazu.

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  4. Lord Hektor 373550 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.04.2026 - 17:25 Uhr

    Die nehmen ja auch wieder viel Zeit in Anspruch und diese Zeit habe ich einfach nicht.

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  5. GERxJOHNNY 76750 XP Tastenakrobat Level 3 | 14.04.2026 - 17:38 Uhr

    Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit der Reihe. Aber Fans schnalzen bestimmt mit der Zunge

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  6. Mr Poppell 113640 XP Scorpio King Rang 2 | 14.04.2026 - 17:40 Uhr

    Ist die „Classic“ Trilogie den wenigsten Remaster/ Remake oder sonst irgendwie der aktuellen Zeit angepasst? Steht leider nichts dazu im Artikel, wenn nicht finde ich 30€ pro Titel schon frech. 🤔

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