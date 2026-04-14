Gothic Classic: Originale Gothic-Trilogie erscheint für PlayStation & Xbox Series S/X

Macht euch bereit, in die Kolonie zurückzukehren, eure Klingen zu schärfen und eine echte RPG-Legende neu zu erleben: Alle drei Gothic Classics erscheinen noch dieses Jahr für PlayStation und Xbox Series S|X.

Egal, ob ihr langjährige Fans seid oder Myrtana zum ersten Mal betretet – jetzt ist eure Chance, die ikonische Reise des Namenlosen Helden in drei unvergesslichen Abenteuern zu erleben.

Release Übersicht

Gothic Classic – 29,99 € | 28. Juli 2026

Gothic II Complete Classic – 29,99 € | 29. September 2026

Gothic III Classic – 29,99 € | 24. November 2026

Vorbesteller-Bonus – Gothic 1 Remake (Konsole)

Spieler und Spielerinnen, die Gothic 1 Remake über playstation.com oder xbox.com vorbestellen, erhalten Gothic Classic ohne zusätzliche Kosten digital dazu – sofort verfügbar nach der Vorbestellung. Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026.