Gothic 1 Remake: Ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich

Die Rückkehr ins Minental ist ab sofort möglich: Gothic 1 Remake wurde offiziell veröffentlicht und ist jetzt für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC erhältlich.

Entwicklerstudio Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic bringen damit den Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 2001 in modernisierter Form zurück. Spieler übernehmen erneut die Rolle des namenlosen Helden, der als Gefangener in die von einer magischen Barriere umschlossene Strafkolonie des Minentals geworfen wird.

Innerhalb der Kolonie kämpfen drei rivalisierende Fraktionen um Einfluss und Macht. Ob Altes Lager, Neues Lager oder Sumpflager – jede Entscheidung beeinflusst den eigenen Weg durch die gefährliche Spielwelt. Dabei bleibt das Remake den Stärken des Originals treu: eine glaubwürdige Welt, dynamische NPCs, ein reaktives Ökosystem und ein anspruchsvoller Spielfortschritt stehen weiterhin im Mittelpunkt.

Auch die kompromisslose Spielphilosophie des Originals bleibt erhalten. Es gibt keine automatischen Hilfen, keine an das Spielerlevel angepassten Gegner und keine Wegmarkierungen, die jeden Schritt vorgeben. Wer sich zu früh in gefährliche Gebiete wagt, muss mit entsprechend harten Konsequenzen rechnen.

Mit der Veröffentlichung von Gothic 1 Remake kehrt damit eines der bekanntesten deutschen Rollenspiele zurück und lädt Veteranen ebenso wie Neueinsteiger dazu ein, sich ihren Platz in der rauen Welt der Kolonie zu erkämpfen.

Making-of Videos

Gothic 1 Remake – Making of Episode #1:

Gothic 1 Remake – Making of Episode #2:

Gothic 1 Remake – Making of Special „Nyras Prologue Debrief“:

Gothic 1 Remake – Making of Episode #3:

Gothic 1 Remake – Making of Episode #4:

Gothic 1 Remake – Making of Episode #5:

Gothic 1 Remake – Making-of Special „Community“: