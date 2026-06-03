Gothic 1 Remake: Cinematic Intro zur Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers

Mit einem neuen Cinematic Intro liefert das Gothic 1 Remake einen weiteren Vorgeschmack auf die moderne Neuinterpretation des Rollenspiel-Klassikers von Piranha Bytes.

Das Video führt Spieler in die düstere Welt der Kolonie ein und bereitet auf die Ereignisse vor, die den namenlosen Helden nach seiner Verurteilung erwarten. Dabei setzt das Remake auf eine moderne Inszenierung, bleibt aber gleichzeitig der Atmosphäre und dem Stil des Originals treu.

Die Neuauflage baut das erstmals 2001 veröffentlichte Rollenspiel technisch komplett neu auf. Ziel ist es, die bekannte Spielwelt und ihre einzigartige Stimmung zu bewahren, während Gameplay, Präsentation und Steuerung zeitgemäß überarbeitet werden.

Spieler erwartet eine weitläufige Welt mit mehr als 50 Stunden Spielzeit, zahlreichen Geheimnissen, gefährlichen Kreaturen und Bewohnern, die einem eigenen Tagesablauf folgen. Die Kolonie soll dadurch lebendiger und glaubwürdiger wirken als je zuvor.

Wie im Original können sich Spieler einer von drei Fraktionen anschließen. Die Wahl beeinflusst nicht nur verfügbare Fähigkeiten und den Spielstil, sondern auch den Verlauf der Handlung. Ergänzt wird dies durch ein modernisiertes Kampfsystem, das die taktischen Grundlagen des Originals beibehält und gleichzeitig für flüssigere Kämpfe sorgen soll.

Im Mittelpunkt steht erneut der namenlose Held, der als verurteilter Gefangener in einer erbarmungslosen Welt ums Überleben kämpfen muss. Zwischen rivalisierenden Lagern, alter Magie und tödlichen Kreaturen gilt es, den eigenen Weg durch die Kolonie zu finden.

Das neue Cinematic Intro könnt ihr euch ab sofort ansehen.