Gothic 1 Remake: Erste Wertungen zum Rollenspiel-Klassiker

Seit gestern um 19:00 Uhr deutscher Zeit ist das lang erwartete Gothic 1 Remake offiziell auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC spielbar. Ob die Neuauflage auch außerhalb alteingesessener Fans Anklang finden kann, wird sich voraussichtlich in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen.
Erste Wertungen der Fachpresse zeichnen bisher ein eher durchwachsenes Bild. Auf Metacritic steht die PC-Version des Rollenspiels mit drei positiven, drei gemischten und keiner negativen Wertung bei einem Metascore von 73. Für die PlayStation 5 gibt es eine positive Bewertung bei drei gemischten. Die Xbox Series X|S-Version erhielt eine gemischte Wertung.
Wertungen PC-Version Gothic 1 Remake
- 4P.de – 90
- GAMES.CH – 85
- PC GAMES – 80
- PC Gamer – 60
- Eurogamer Germany – 60
- IGN Deutschland – 60
Wertungen PlayStation 5-Version Gothic 1 Remake
- Uagna.it – 75
- PlayStation Universe – 65
- Finger Guns – 50
Wertungen Xbox Series X|S-Version Gothic 1 Remake
- Game8 – 72
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir sind die Wertung eigentlich egal spiele es dann selbst und mir muss es gefallen der Rest ist eigentlich wurscht und die Demo hat mir gefallen 😎
Also wie schon damals beim Original: in Deutschland gute Wertungen, im Ausland nicht wirklich
Ist halt ein Klassiker
Ich bleibe dabei: ich brauche dieses Remake nicht und freue mich auf die drei Remaster. ❤️
Vom Schwierigkeitsgrad muss man mal absehen, der gehört zum Spiel dazu und würde es deswegen nicht abwerten aber technisch ist das Spiel halt auch sehr schlecht optimiert, für mich wäre es auch nur ne 6 von 10😅
Wundert mich jetzt nicht wirklich.
Und die ganzen tollen Bewertungen auf steam? Mal wieder wie üblich zwangsläufig von Leuten mit fast einer Spielzeit. Also völlig überflüssig und nichtsaussagend.