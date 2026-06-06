Gothic 1 Remake: Erste Wertungen zum Rollenspiel-Klassiker

Seit gestern um 19:00 Uhr deutscher Zeit ist das lang erwartete Gothic 1 Remake offiziell auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC spielbar. Ob die Neuauflage auch außerhalb alteingesessener Fans Anklang finden kann, wird sich voraussichtlich in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen.

Erste Wertungen der Fachpresse zeichnen bisher ein eher durchwachsenes Bild. Auf Metacritic steht die PC-Version des Rollenspiels mit drei positiven, drei gemischten und keiner negativen Wertung bei einem Metascore von 73. Für die PlayStation 5 gibt es eine positive Bewertung bei drei gemischten. Die Xbox Series X|S-Version erhielt eine gemischte Wertung.

Wertungen PC-Version Gothic 1 Remake

4P.de – 90

GAMES.CH – 85

PC GAMES – 80

PC Gamer – 60

Eurogamer Germany – 60

IGN Deutschland – 60

Wertungen PlayStation 5-Version Gothic 1 Remake

Uagna.it – 75

PlayStation Universe – 65

Finger Guns – 50

Wertungen Xbox Series X|S-Version Gothic 1 Remake

Game8 – 72