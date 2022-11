Gothic Remake: Gefräßige Goblins auf neuem Artwork

Autor:, in / Gothic Remake

THQ Nordic präsentiert heute ein neues Artwork zum Remake von Gothic, auf dem sich hungrige Goblins versammelt haben.

Diese hinterhältigen kleinen Kreaturen können selbst hartgesottene Abenteurer ärgern. Für unerfahrene Krieger können sie sogar ihr Verhängnis bedeuten! Sie können euch schnell umzingeln und alle auf einmal angreifen, bewaffnet mit Keulen, alten rostigen Schwertern oder allem, was sie in die Finger bekommen.

Goblins sind schlau und vor allem leichtfüßig. Erinnert ihr euch an euren alten Freund Talas aus dem Sektenlager, der den Almanach an eine Bande von Goblinräubern verloren hat? Es ist an der Zeit, sich noch einmal mit ihm zusammenzutun und ihn zurückzuholen!

Die Neuauflage des Rollenspiels wird von Alkimia Interactive für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC umgesetzt.