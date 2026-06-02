Gothic 1 Remake: Globale Release-Zeiten für den Launch am 5. Juni bestätigt

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Image: THQ Nordic

Gothic 1 Remake erhält feste Release-Zeit für den globalen Launch.

Der globale Release-Zeitraum des Gothic 1 Remake ist offiziell terminiert. Der Launch erfolgt am Freitag, den 5. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Damit steht nun fest, wann Spieler weltweit in die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers eintauchen können. Das Remake modernisiert das Originalspiel und bringt die bekannte Geschichte rund um das Minental in einer überarbeiteten technischen und spielerischen Form zurück.

Der gleichzeitige weltweite Start sorgt dafür, dass alle Plattformen zeitgleich Zugriff auf das Spiel erhalten. Unterstützt werden unter anderem PC sowie aktuelle Konsolen.

Mit dem festgelegten Launch-Zeitpunkt rückt der Release des Gothic 1 Remake in greifbare Nähe und markiert einen der wichtigen RPG-Neustarts im Juni 2026.

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