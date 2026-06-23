Gothic 1 Remake: Neuer Accolades Trailer rückt positive Stimmen in den Fokus

Die Reise zurück in die Kolonie ist längst gestartet. Mit einem neuen Accolades Trailer stellt Gothic 1 Remake die bisherigen Reaktionen von Presse und Spielern in den Mittelpunkt und hebt die positiven Stimmen zum Rollenspiel hervor.
Das Video fasst zahlreiche Bewertungen und Eindrücke zusammen, die das Remake seit seiner Veröffentlichung erhalten hat. Gleichzeitig erinnert der Trailer daran, warum das Original bis heute als einer der prägendsten Kultklassiker des RPG-Genres gilt.
Für die Neuauflage wurde das Abenteuer technisch und optisch umfassend modernisiert, während zentrale Elemente der Spielwelt, Atmosphäre und Handlung erhalten geblieben sind. Damit soll sowohl langjährigen Fans als auch Neueinsteigern der Zugang zur Welt von Gothic ermöglicht werden.
Gothic 1 Remake ist bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich und bringt die Geschichte der Strafkolonie in zeitgemäßer Form zurück.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf der Xbox schon durchgezockt – wirklich ein gelungenes Remake! Auf der PlayStation wollte ich direkt weiterspielen (PS4 und PS5 Version), leider scheint der Lüfter meiner PS5 nicht mehr gut zu funktionieren und die Konsole schaltet sich nach 30 Minuten aus… wohl zu heiß oder ein Zeichen, dass ich mir nicht noch einmal „Billig-Hardware“ von Sony kaufen sollte. Zum Vergleich: Egal wie heiß es im Raum ist, die Series X läuft super und auch super leise.
Meine PS5 ist eine Release „Fatlady“ also nicht die slim Variante und macht absolut keine Probleme bei Gothic 1 Remake (und auch bei keinem anderen Spiel). Konsole freistehend, ab und an staubbefreit und das Ding läuft noch 1A. Kein Vergleich zu früheren Hardware Generationen…
Back to topic: Grandioses Spiel, bitte mehr davon!
Auch wenn ich ja gerne gegen Sony stänkere, wenn sie es verdient haben, aber es ist nur ein Stück Technik. Du könntest einfach das Pech haben und eben das Mangelhafte bekommen haben 🙁 Kann dir aber leider überall passieren.
Zu viele Bugs und abstürze. Habs schnell wieder verkauft.
Wirklich ne Enttäuschung.
Hatte die ersten 3 Tage zwar so seine Probleme, aber als dann der Patch kam, lief es butterweich.
Wirklich gelungen. Auch wenn man beim Sprecher des namenlosen Helden manchmal meinen könnte, dass er keine Lust darauf hatte.
Nach so langer Zeit war es sogar recht ungewohnt, dass es am Anfang so sperrig war zu kämpfen. Was manche als „Bug“ angesehen haben bzw als unmögliches Kampfsystem. Da muss man halt bei den Gegnern wirklich erst herausfinden, wie man die angeht. Und sobald man sich in einer Fähigkeit verbessert, merkt man das halt wirklich spürbar. Da ist jeder noch so kleine Fortschritt eine echte Verbesserung, die es einem immer leichter macht.
Hab mich im Anschluss direkt wieder an Gothic 2 DNDR gemacht. Hoffentlich machen die davon auch ein Remake.
Schade finde ich nur, dass man als Vorbesteller der CE bei Amazon keinen kostenlosen Zugriff auf das Original auf der XBOX bekommen hat. So wie digitale Vorbesteller im Store 😒
Warte mit dem Spiel bis es (mehr oder weniger) durchgepatcht ist