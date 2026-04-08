Gothic 1 Remake: Neues Gameplay aus dem Rollenspiel

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Image: THQ Nordic

Das Rollenspiel Gothic 1 Remake zeigt sich in neuen Spielszenen mit frischen Eindrücken.

Mit dem Start der Vorbestellungen zum Gothic 1 Remake rückt das Rollenspiel verstärkt in den Fokus. Nachdem bereits Details zu Vorbesteller-Boni bekannt geworden sind, folgen nun frische Eindrücke direkt aus dem Spielgeschehen.

Ein neues Preview-Video von IGN liefert umfangreiche Einblicke in das von Alkimia Interactive entwickelte Remake. Gezeigt werden zahlreiche Gameplay-Szenen, die einen genaueren Blick auf die Neuinterpretation des Klassikers ermöglichen. Dabei stehen unter anderem die überarbeitete Spielwelt, moderne Grafik sowie erste Kampfszenen im Mittelpunkt.

Die gezeigten Ausschnitte vermitteln ein klareres Bild davon, wie sich das Remake spielerisch präsentiert und welche Richtung bei der Umsetzung eingeschlagen wurde. Gleichzeitig unterstreicht das Material den Anspruch, die Atmosphäre des Originals beizubehalten und gleichzeitig technisch auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Die Veröffentlichung des Gothic 1 Remake ist für den 5. Juni 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.

 

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11 Kommentare Added

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  2. Drakeline6 206335 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.04.2026 - 09:47 Uhr

    Ah gut, das ist gemischt mit dem Original 😀
    Dachte schon warum sieht das plötzlich so schlecht aus 😀

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  3. danbu 70850 XP Tastenakrobat Level 1 | 08.04.2026 - 09:54 Uhr

    Alle warten auf GTA6, für mich ist das hier das große Hype-Spiel. ^^
    Spielbare Demo letztes Jahr hatte mir schon gut gefallen, nur am Kampfsystem gabs dringend noch Bearbeitungsbedarf.

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  5. Katanameister 382040 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.04.2026 - 10:02 Uhr

    Wird sicher eine super Erfahrung, nachdem es ein Jahr lang durchgepatched wurde natürlich 😅.

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  6. Rotten 112965 XP Scorpio King Rang 2 | 08.04.2026 - 10:05 Uhr

    Ist das der Teil mit dem „In Extremo“ auftritt in dem Gasthaus? 🤔 Sieht schon gut aus ✌🏻

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  8. Terendir 165685 XP First Star Gold | 08.04.2026 - 10:36 Uhr

    Schöne Zusammenfassung / Preview. … Warum bin ich Rollenspieler? Das frisst alles soviel Zeit xD

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