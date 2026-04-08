Gothic 1 Remake: Neues Gameplay aus dem Rollenspiel

Das Rollenspiel Gothic 1 Remake zeigt sich in neuen Spielszenen mit frischen Eindrücken.

Mit dem Start der Vorbestellungen zum Gothic 1 Remake rückt das Rollenspiel verstärkt in den Fokus. Nachdem bereits Details zu Vorbesteller-Boni bekannt geworden sind, folgen nun frische Eindrücke direkt aus dem Spielgeschehen.

Ein neues Preview-Video von IGN liefert umfangreiche Einblicke in das von Alkimia Interactive entwickelte Remake. Gezeigt werden zahlreiche Gameplay-Szenen, die einen genaueren Blick auf die Neuinterpretation des Klassikers ermöglichen. Dabei stehen unter anderem die überarbeitete Spielwelt, moderne Grafik sowie erste Kampfszenen im Mittelpunkt.

Die gezeigten Ausschnitte vermitteln ein klareres Bild davon, wie sich das Remake spielerisch präsentiert und welche Richtung bei der Umsetzung eingeschlagen wurde. Gleichzeitig unterstreicht das Material den Anspruch, die Atmosphäre des Originals beizubehalten und gleichzeitig technisch auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Die Veröffentlichung des Gothic 1 Remake ist für den 5. Juni 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.