Gothic 1 Remake: Neues Gameplay aus dem Rollenspiel

Mit dem Start der Vorbestellungen zum Gothic 1 Remake rückt das Rollenspiel verstärkt in den Fokus. Nachdem bereits Details zu Vorbesteller-Boni bekannt geworden sind, folgen nun frische Eindrücke direkt aus dem Spielgeschehen.
Ein neues Preview-Video von IGN liefert umfangreiche Einblicke in das von Alkimia Interactive entwickelte Remake. Gezeigt werden zahlreiche Gameplay-Szenen, die einen genaueren Blick auf die Neuinterpretation des Klassikers ermöglichen. Dabei stehen unter anderem die überarbeitete Spielwelt, moderne Grafik sowie erste Kampfszenen im Mittelpunkt.
Die gezeigten Ausschnitte vermitteln ein klareres Bild davon, wie sich das Remake spielerisch präsentiert und welche Richtung bei der Umsetzung eingeschlagen wurde. Gleichzeitig unterstreicht das Material den Anspruch, die Atmosphäre des Originals beizubehalten und gleichzeitig technisch auf einen aktuellen Stand zu bringen.
Die Veröffentlichung des Gothic 1 Remake ist für den 5. Juni 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke fürs Teilen. 💚 Schaue mir später mal an. 🙂
Ah gut, das ist gemischt mit dem Original 😀
Dachte schon warum sieht das plötzlich so schlecht aus 😀
Alle warten auf GTA6, für mich ist das hier das große Hype-Spiel. ^^
Spielbare Demo letztes Jahr hatte mir schon gut gefallen, nur am Kampfsystem gabs dringend noch Bearbeitungsbedarf.
Mein Gaminghighlight 2026!
Wird sicher eine super Erfahrung, nachdem es ein Jahr lang durchgepatched wurde natürlich 😅.
Ist das der Teil mit dem „In Extremo“ auftritt in dem Gasthaus? 🤔 Sieht schon gut aus ✌🏻
Ja aber nicht in einem Gasthaus sondern auf ner Bühne vor ner Mauer … Herr Mannelig ist und bleibt kult
War einfach schon zu lange her 😅✌🏻
Erstmal finger weg. Vieleicht nach 1. Jahr.
Schöne Zusammenfassung / Preview. … Warum bin ich Rollenspieler? Das frisst alles soviel Zeit xD
Wird bestimmt ein netter Zeitvertreib.