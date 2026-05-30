Gothic 1 Remake: Neues Video gibt Einblicke in Nahkampf, Magie und Gegnerdesign

Gothic 1 Remake zeigt im neuen Video die Modernisierung des Kampfsystems.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung haben die Entwickler einen weiteren Blick hinter die Kulissen des Gothic 1 Remake gewährt. Im sechsten Teil der Making-of-Reihe steht diesmal das Kampfsystem im Mittelpunkt.

Das neue Video zeigt, wie Alkimia Interactive die Kämpfe des Rollenspiel-Klassikers modernisiert hat, ohne den rauen und kompromisslosen Charakter des Originals zu verlieren. Dabei wurden sowohl die Nahkampfmechaniken als auch Magie, Gegnerverhalten und allgemeine Gefechtsabläufe überarbeitet.

Laut den Entwicklern lag der Fokus darauf, das Kampfsystem zugänglicher und zeitgemäßer zu gestalten, während gleichzeitig das bekannte Spielgefühl erhalten bleiben soll. Spieler müssen weiterhin Angriffe präzise timen, Gegner beobachten und sich auf gefährliche Begegnungen vorbereiten.

Neben den Kämpfen werden im Video auch verschiedene Gegnertypen vorgestellt. Die Neuauflage soll dabei nicht nur optisch deutlich aufgewertet werden, sondern auch abwechslungsreichere und dynamischere Auseinandersetzungen bieten.

Das Making-of #06 liefert damit weitere Einblicke in die Entwicklung des Remakes und verdeutlicht, wie stark die einzelnen Gameplay-Systeme für die Neuauflage überarbeitet wurden.

Die Veröffentlichung von Gothic 1 Remake erfolgt bereits am 5. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.