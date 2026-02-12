Gothic 1 Remake: Release-Termin steht offiziell fest

Gothic 1 Remake: Release‑Termin steht – am 5. Juni 2026 kehrt ihr endlich ins Minental zurück.

Es gibt Spiele, die altern – und es gibt Spiele, die sich in das Gedächtnis einer ganzen Generation brennen. Gothic gehört zur zweiten Kategorie. Genau deshalb war der Anspruch an das Gothic 1 Remake von Anfang an klar: Es sollte nicht einfach modernisiert werden, sondern die unverwechselbare Seele des Originals wiederbeleben.

Das Team von Alkimia Interactive hat dafür einen ungewöhnlich harten Weg gewählt. Statt schneller Entscheidungen und glatter Kompromisse stand ein Prinzip im Mittelpunkt: Iterieren, verwerfen, verbessern, neu denken – so lange, bis es sich nach Gothic anfühlt.

Gesichter, die sofort an Gardisten erinnern. Stimmen, die exakt den Ton der alten Lager treffen. Systeme, die moderner wirken, ohne den rauen Charme zu verlieren. Jede Ecke der Welt wurde so lange bearbeitet, bis sie diesen typischen Gothic‑Vibe ausstrahlt.

Die Entwickler betonen, dass es nie darum ging, ein „gutes Remake“ zu liefern. Es sollte ein Spiel werden, das sich anfühlt, als wäre es direkt aus dem Jahr 2001 in die Gegenwart teleportiert worden – nur schärfer, größer, lebendiger.

Und jetzt steht fest, wann diese Vision Wirklichkeit wird:

Release‑Termin: 5. Juni 2026. Hier der neue Trailer: