Gothic 1 Remake: Rollenspiel mit diesen Boni jetzt vorbestellbar

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Image: THQ Nordic

Gothic 1 Remake startet im Juni 2026 und bringt Kult-Rollenspiel mit neuem Soundtrack und Bonusinhalten zurück.

Die Rückkehr in die berüchtigte Kolonie steht bevor: Das Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ab sofort ist die Vorbestellung möglich und liefert erste Details zu Inhalten und Boni.

Im Zentrum steht erneut die bekannte Ausgangssituation der Reihe. Verurteilte werden im Namen von König Rhobar II in die Kolonie geworfen, um im Krieg gegen die Orks magisches Erz abzubauen. Damit bleibt die düstere Grundlage der Geschichte erhalten und bildet den Einstieg in das Abenteuer.

Für die musikalische Untermalung kehrt Kai Rosenkranz zurück. Der Komponist überarbeitet bekannte Stücke des Originals und ergänzt sie durch neue Kompositionen, die die Atmosphäre des Spiels erweitern. Der Soundtrack ist in der PC-Version, die für 49,99 Euro erhältlich ist, bereits enthalten.

Auf Konsolen kostet das Remake 59,99 Euro und bietet als zusätzlichen Bonus das originale Gothic Classic, das für moderne Plattformen angepasst wurde. Damit können Spieler sowohl die Neuinterpretation als auch den Ursprung der Reihe erleben.

Mit dem Release im Juni rückt die Neuauflage eines der bekanntesten deutschen Rollenspiele näher und bringt die Welt der Kolonie technisch und atmosphärisch auf einen neuen Stand.

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12 Kommentare Added

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      • Vayne1986 41495 XP Hooligan Krauler | 07.04.2026 - 20:29 Uhr
        Antwort auf Blight

        Werde es auch nicht direkt zum Release kaufen. Final Fantasy VII Rebirth kommt auch Anfang Juni. Das werde ich erstmal kaufen & spielen. 🙂

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  2. GERxJOHNNY 74310 XP Tastenakrobat Level 2 | 07.04.2026 - 18:38 Uhr

    Die Reihe ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Aber es hat seine Fans, für die ist es natürlich was wunderbares

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  4. Katanameister 381860 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 07.04.2026 - 19:05 Uhr

    Kann auch hier eher warten, die Demo war für mich nur ok und am Anfang gibt es sicher noch viele Bugs.

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  5. Iceonly2 4640 XP Beginner Level 2 | 07.04.2026 - 19:11 Uhr

    Die Demo fand ich eher mau. Vorbestellt wied sowieso nicht. Das sollten wir alle aus der Vergangenheit gelernt haben.
    Dazu kommt noch, dass wohl einige Stellen der heutigen Zeit angepasst wurden, um wieder gar keinem auf den Schlipps zu treten. 😒 Erstmal abwarten.

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  8. SloStar13barca 16005 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 07.04.2026 - 20:32 Uhr

    Als Fan der Reihe freue ich mich sehr drauf und natürlich habe ich es Vorbestellt. 😀

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