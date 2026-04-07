Gothic 1 Remake: Rollenspiel mit diesen Boni jetzt vorbestellbar

Die Rückkehr in die berüchtigte Kolonie steht bevor: Das Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ab sofort ist die Vorbestellung möglich und liefert erste Details zu Inhalten und Boni.

Im Zentrum steht erneut die bekannte Ausgangssituation der Reihe. Verurteilte werden im Namen von König Rhobar II in die Kolonie geworfen, um im Krieg gegen die Orks magisches Erz abzubauen. Damit bleibt die düstere Grundlage der Geschichte erhalten und bildet den Einstieg in das Abenteuer.

Für die musikalische Untermalung kehrt Kai Rosenkranz zurück. Der Komponist überarbeitet bekannte Stücke des Originals und ergänzt sie durch neue Kompositionen, die die Atmosphäre des Spiels erweitern. Der Soundtrack ist in der PC-Version, die für 49,99 Euro erhältlich ist, bereits enthalten.

Auf Konsolen kostet das Remake 59,99 Euro und bietet als zusätzlichen Bonus das originale Gothic Classic, das für moderne Plattformen angepasst wurde. Damit können Spieler sowohl die Neuinterpretation als auch den Ursprung der Reihe erleben.

Mit dem Release im Juni rückt die Neuauflage eines der bekanntesten deutschen Rollenspiele näher und bringt die Welt der Kolonie technisch und atmosphärisch auf einen neuen Stand.