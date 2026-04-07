Gothic 1 Remake: Rollenspiel mit diesen Boni jetzt vorbestellbar

Die Rückkehr in die berüchtigte Kolonie steht bevor: Das Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ab sofort ist die Vorbestellung möglich und liefert erste Details zu Inhalten und Boni.
Im Zentrum steht erneut die bekannte Ausgangssituation der Reihe. Verurteilte werden im Namen von König Rhobar II in die Kolonie geworfen, um im Krieg gegen die Orks magisches Erz abzubauen. Damit bleibt die düstere Grundlage der Geschichte erhalten und bildet den Einstieg in das Abenteuer.
Für die musikalische Untermalung kehrt Kai Rosenkranz zurück. Der Komponist überarbeitet bekannte Stücke des Originals und ergänzt sie durch neue Kompositionen, die die Atmosphäre des Spiels erweitern. Der Soundtrack ist in der PC-Version, die für 49,99 Euro erhältlich ist, bereits enthalten.
Auf Konsolen kostet das Remake 59,99 Euro und bietet als zusätzlichen Bonus das originale Gothic Classic, das für moderne Plattformen angepasst wurde. Damit können Spieler sowohl die Neuinterpretation als auch den Ursprung der Reihe erleben.
Mit dem Release im Juni rückt die Neuauflage eines der bekanntesten deutschen Rollenspiele näher und bringt die Welt der Kolonie technisch und atmosphärisch auf einen neuen Stand.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Infos. 💚 Freue mich auf Gothic 1 Remake. 🙂
Ich mich irgendwie auch. Werde aber nicht zum Vollpreis zuschlagen.
Werde es auch nicht direkt zum Release kaufen. Final Fantasy VII Rebirth kommt auch Anfang Juni. Das werde ich erstmal kaufen & spielen. 🙂
Ist wahrscheinlich auch das bessere Spiel 👍
Die Reihe ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Aber es hat seine Fans, für die ist es natürlich was wunderbares
Freu mich auch darauf … in extremo wieder an Bord?
Kann auch hier eher warten, die Demo war für mich nur ok und am Anfang gibt es sicher noch viele Bugs.
Die Demo fand ich eher mau. Vorbestellt wied sowieso nicht. Das sollten wir alle aus der Vergangenheit gelernt haben.
Dazu kommt noch, dass wohl einige Stellen der heutigen Zeit angepasst wurden, um wieder gar keinem auf den Schlipps zu treten. 😒 Erstmal abwarten.
Jipp, vorbestellen ist auch bei mir tabu.
Hab ich nie gezockt, da freue ich mich!
Bin ich echt gespannt, nach so vielen Jahren wieder einmal Gothic.
Als Fan der Reihe freue ich mich sehr drauf und natürlich habe ich es Vorbestellt. 😀