Gothic 1 Remake: RPG wird 25 – neues Video rückt Fans, Modder und Creator in den Mittelpunkt

Gothic 1 Remake würdigt im Making-of die Community hinter dem Kultklassiker.

Zum 25-jährigen Jubiläum von Gothic hat Alkimia Interactive ein neues Making-of-Video zum kommenden Gothic 1 Remake veröffentlicht, das den Fokus klar auf die Community hinter der Reihe legt.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die Entwicklerarbeiten am Remake, sondern vor allem die Fans, die das Spiel über Jahrzehnte hinweg aktiv begleitet haben – darunter Modder, Künstler, Musiker, LARPer und Content Creator.

Eine Auswahl der wichtigsten Community-Beiträge im Überblick:

Modding-Szene: Community-Patches, Tools und große Fan-Mods

Community-Patches, Tools und große Fan-Mods Foren-Kultur: Austauschplattformen wie World of Gothic als Ursprung der Szene

Austauschplattformen wie World of Gothic als Ursprung der Szene Kreative Inhalte: Musik, Artwork und Fan-Projekte rund um die Spielwelt

Musik, Artwork und Fan-Projekte rund um die Spielwelt Langfristige Unterstützung: Aktive Pflege der Reihe über 25 Jahre hinweg

Das Video zeigt, wie stark die Verbindung zwischen Entwicklern und Community über die Jahre gewachsen ist und welchen Einfluss Fans auf die Weiterentwicklung der Marke hatten.

Gleichzeitig betont das Entwicklerteam, dass das Remake den Geist des Originals bewahren soll, während die Spielwelt technisch und spielerisch modernisiert wird, um sowohl Veteranen als auch neue Spieler anzusprechen.

Das Making-of versteht sich damit auch als Dankeschön an die Community, die Gothic über zweieinhalb Jahrzehnte hinweg lebendig gehalten hat.