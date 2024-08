Gothic Remake: Unreal Engine 5 Gameplay-Trailer

Autor:, in / Gothic Remake

Schaut euch hier den Unreal Engine 5 Gameplay-Trailer zu Gothic Remake an.

Willkommen zurück, in der hübschen Kolonie: Das Gothic 1 Remake zeigt endlich Gameplay und entführt die Spieler zu vertrauten Orten, die nun in all der Pracht der Unreal Engine 5 erstrahlen.

Der Trailer entführt in die Geschichte, stellt Kampf und Magie vor und zeigt die lebendige Spielwelt, in der die Fans der Serie einge verstecke neue Details entdecken können.

Lehnt euch zurück und genießt den ersten Gameplay-Trailer vom neuen, alten Gothic:

Das Gothic Remake ist derzeit in Entwicklung und nur Innos weiß, wann es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.