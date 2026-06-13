Gothic 1 Remake: Verkauft 500.000 Exemplare in einer Woche

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Image: THQ Nordic

Gothic 1 Remake erreicht bereits nach einer Woche 500.000 verkaufte Exemplare.

Ein erfolgreicher Start für das Remake eines deutschen Rollenspiel-Klassikers: Das Gothic 1 Remake hat bereits in seiner ersten Verkaufswoche einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Wie die Entwickler bekannt gegeben haben, wurden innerhalb der ersten sieben Tage nach Veröffentlichung 500.000 Exemplare des Spiels verkauft. Damit gelingt dem Remake ein beeindruckender Marktstart und ein starkes Signal für die Zukunft der Marke.

Begleitet wurde die Bekanntgabe von einer Dankesbotschaft an die Community. Das Team betonte, dass dieser Erfolg ohne die leidenschaftliche Unterstützung der Fans nicht möglich gewesen wäre. Die Entwickler bedankten sich ausdrücklich bei den zahlreichen Spielern, die den Weg zurück in die Kolonie angetreten haben.

Mit dem Gothic 1 Remake wurde der Rollenspiel-Klassiker technisch und spielerisch modernisiert, ohne dabei die Grundpfeiler des Originals aus den Augen zu verlieren. Der starke Verkaufsstart dürfte die Verantwortlichen zusätzlich darin bestärken, die Zukunft der Reihe weiter auszubauen.

Nach dem Erreichen von einer halben Million verkaufter Exemplare innerhalb weniger Tage bleibt abzuwarten, welche weiteren Meilensteine das Remake in den kommenden Wochen noch erreichen kann.

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22 Kommentare Added

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  1. Rotten 130145 XP Elite-at-Arms Bronze | 13.06.2026 - 13:18 Uhr

    Sind doch gute Zahlen, werde mich da nit einreihen. Passe bei dem Remake

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  3. Thagor90 24660 XP Nasenbohrer Level 2 | 13.06.2026 - 14:17 Uhr

    Nostalgie kann lohnenswert sein.

    Ist ja immerhin inklusive In Extremo Konzerttickets 🦄

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  4. Eisbaer2405 60515 XP Stomper | 13.06.2026 - 14:38 Uhr

    Wahrscheinlich alles Nostalgier. Ich hatte auch überlegt, weil die Demo doch gut aussah. Allerdings die Tests haben mich bis jetzt abgehalten, soooo viele Bugs. Zumal ich das Original furchtbar fand, genau wie die ganzen anderen Spiele vom Studio nur Durchschnittsbrei sind Elex z.b.

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    • Hey Iceman 917535 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 13.06.2026 - 15:47 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Ja wartet man lieber ein Jahr damit die meisten Bugs ausgemerzt werden und man muss das etwas angestaubte Spieldesign natürlich auch mögen.

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  6. niccore 2220 XP Beginner Level 1 | 13.06.2026 - 21:05 Uhr

    Super erfreuliche Nachrichten. Bin Fan seit der ersten Stunde und für mich ist das Remake jetzt schon Anwärter auf das GOTY.

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  8. Ralle89 174015 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 13.06.2026 - 22:40 Uhr

    Ich bin zufrieden mit dem Game auch wenn ich alle 10 m sterbe 😂

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