Gothic 1 Remake: Verkauft 500.000 Exemplare in einer Woche

Ein erfolgreicher Start für das Remake eines deutschen Rollenspiel-Klassikers: Das Gothic 1 Remake hat bereits in seiner ersten Verkaufswoche einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Wie die Entwickler bekannt gegeben haben, wurden innerhalb der ersten sieben Tage nach Veröffentlichung 500.000 Exemplare des Spiels verkauft. Damit gelingt dem Remake ein beeindruckender Marktstart und ein starkes Signal für die Zukunft der Marke.

Begleitet wurde die Bekanntgabe von einer Dankesbotschaft an die Community. Das Team betonte, dass dieser Erfolg ohne die leidenschaftliche Unterstützung der Fans nicht möglich gewesen wäre. Die Entwickler bedankten sich ausdrücklich bei den zahlreichen Spielern, die den Weg zurück in die Kolonie angetreten haben.

Mit dem Gothic 1 Remake wurde der Rollenspiel-Klassiker technisch und spielerisch modernisiert, ohne dabei die Grundpfeiler des Originals aus den Augen zu verlieren. Der starke Verkaufsstart dürfte die Verantwortlichen zusätzlich darin bestärken, die Zukunft der Reihe weiter auszubauen.

Nach dem Erreichen von einer halben Million verkaufter Exemplare innerhalb weniger Tage bleibt abzuwarten, welche weiteren Meilensteine das Remake in den kommenden Wochen noch erreichen kann.