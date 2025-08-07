GRADIUS ORIGINS: 2D-Shoot-em-up-Klassiker in ultimativer Sammlung erhältlich

GRADIUS ORIGINS ist die ultimative Sammlung der frühesten Spiele aus der GRADIUS-Reihe – 2D-Shoot-’em-up-Klassiker, die nostalgisches Gaming aus den 1980er Jahren verkörpern.

Triebwerke zünden! GRADIUS ORIGINS erscheint heute mit SALAMANDER III und sechs weiteren Klassikern, darunter eine Version von GRADIUS, die noch nie außerhalb Japans veröffentlicht wurde.

Die Sammlung versetzt Spielende zurück zu den Anfängen der Reihe und bietet zahlreiche Verbesserungen, darunter Schnellspeicher- und Schnellladefunktionen sowie kompetitive Online-Ranglisten

Die Sammlung enthält außerdem SALAMANDER III, den ersten neuen Teil dieser Shoot-‚em-up-Reihe seit über einem Jahrzehnt.

Getreu der Ästhetik der GRADIUS-Titel aus den 1980er- und 1990er-Jahren bietet SALAMANDER III 2D-Sprites und Hintergründe, während Spielende mit Power-Ups aus der SALAMANDER-Reihe verschiedene Level durchqueren.

Insgesamt sieben Spiele mit 18 verschiedenen regionalen Versionen werden durch moderne Verbesserungen ergänzt, darunter kompetitive Online-Ranglisten, eine Rückspulfunktion, Schnellspeichern und -laden, einen Easy-Modus, einen Trainingsmodus, einen Unbesiegbarkeitsmodus sowie eine Grafik- und Soundgalerie.

Die vollständige Titelübersicht von GRADIUS ORIGINS:

Die folgende Liste enthält die Namen der Titel, die ursprünglich zuerst veröffentlicht wurden.

GRADIUS GRADIUS JP-Version GRADIUS Bubble System-Version NEMESIS NA-Version NEMESIS EU-Version NEMESIS NA Proto-Version



GRADIUS II GRADIUS II Gofer no Yabou JP Early ver GRADIUS II Gofer no Yabou JP Mid ver GRADIUS II Gofer no Yabou JP Late ver VULCAN VENTURE NA ver



GRADIUS III GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP Old ver GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP New ver GRADIUS III ASIAN ver GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP AM Show ver



SALAMANDER SALAMANDER JP ver LIFE FORCE NA ver



LIFE FORCE LIFE FORCE JP-Version



SALAMANDER2 SALAMANDER 2 JP-Version



SALAMANDER III SALAMANDER III



Launch-Trailer:

Die GRADIUS ORIGINS-Sammlung ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich.