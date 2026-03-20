Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok: Könnte auf weiteren Plattformen erscheinen

3 Autor: , in News / Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok
Übersicht

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok: Entwickler prüfen Möglichkeiten, das Spiel für noch mehr Spieler zugänglich zu machen!

Die Entwickler von Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok halten die Community auf Trab: Aktuell wird daran gearbeitet, das Action-RPG für noch mehr Spieler verfügbar zu machen.

In einer aktuellen Mitteilung heißt es, dass man derzeit verschiedene Möglichkeiten erkundet, um das Spiel über die bereits bestätigten Plattformen hinaus zugänglich zu machen, und Spieler aufgefordert werden, auf weitere Updates zu achten.

Damit könnten zukünftige Versionen von Endless Ragnarok nicht nur auf PlayStation 5, PlayStation 4, Steam und der Nintendo Switch 2 spielbar sein, sondern möglicherweise auch neue Spielergruppen (auf Xbox) erreichen, die bislang keinen Zugang hatten. Das Team betont, dass man die Community eng in die Pläne einbeziehen möchte, um sicherzustellen, dass möglichst viele Fans das erweiterte Sky-Realm-Abenteuer erleben können.

Fans dürfen gespannt sein, welche Plattformen und Features in den kommenden Monaten noch angekündigt werden. Während der Release für die bekannten Systeme weiterhin am 9. Juli 2026 geplant ist, bleibt das Versprechen bestehen, dass die Entwickler aktiv Wege suchen, die Reichweite von Endless Ragnarok zu vergrößern.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. FaMe 164585 XP First Star Silber | 20.03.2026 - 06:29 Uhr

    Schaut gut aus. Dann warte ich mal auf die Mitteilung am 09 Juni.

    0
  3. Ash2X 322760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.03.2026 - 08:59 Uhr

    Das ursprüngliche Granblue Fantasy Relink sah toll aus. Gut, das Design der Charaktere ist schwach und die Geschichte hatte den Level einer kleinen OVA, aber es hat die paar Stunden gut unterhalten.
    Nur das Endgame war irgendwann einfach nur noch übertrieben grindig.

    0

Hinterlasse eine Antwort