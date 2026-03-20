Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok: Könnte auf weiteren Plattformen erscheinen

Die Entwickler von Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok halten die Community auf Trab: Aktuell wird daran gearbeitet, das Action-RPG für noch mehr Spieler verfügbar zu machen.

In einer aktuellen Mitteilung heißt es, dass man derzeit verschiedene Möglichkeiten erkundet, um das Spiel über die bereits bestätigten Plattformen hinaus zugänglich zu machen, und Spieler aufgefordert werden, auf weitere Updates zu achten.

Damit könnten zukünftige Versionen von Endless Ragnarok nicht nur auf PlayStation 5, PlayStation 4, Steam und der Nintendo Switch 2 spielbar sein, sondern möglicherweise auch neue Spielergruppen (auf Xbox) erreichen, die bislang keinen Zugang hatten. Das Team betont, dass man die Community eng in die Pläne einbeziehen möchte, um sicherzustellen, dass möglichst viele Fans das erweiterte Sky-Realm-Abenteuer erleben können.

Fans dürfen gespannt sein, welche Plattformen und Features in den kommenden Monaten noch angekündigt werden. Während der Release für die bekannten Systeme weiterhin am 9. Juli 2026 geplant ist, bleibt das Versprechen bestehen, dass die Entwickler aktiv Wege suchen, die Reichweite von Endless Ragnarok zu vergrößern.